เปิดวาร์ป ‘น้องเปเปอร์’ เจ้าของฉายา ‘นางฟ้าอัสสัม’ สวยออร่าพุ่งกลางหน่วยเกณฑ์ทหาร 69 (ชมคลิป)

สวยสะกดทั้งหน่วย! “น้องเปเปอร์ นางฟ้าอัสสัม” โผล่คัดเลือกทหารปี 69 ออร่าพุ่งสะดุดตา มาในลุคเรียบง่ายแต่ดูแพง พร้อมแคปชันมั่น “มาทำหน้าที่ลูกผู้ชายแล้วค่ะ” ทำชาวเน็ตแห่ชื่นชมสนั่น บรรยากาศคึกคักทันที
วันนี้ (12 เม.ย.) สร้างปรากฏการณ์ "สวยสะกด" อีกครั้งสำหรับ "น้องเปเปอร์" พีรดา นามวงค์ อินฟลูเอนเซอร์สาวประเภทสองคนดัง เจ้าของฉายาที่หลายคนคุ้นหูอย่าง "นางฟ้าอัสสัม" ที่ล่าสุดปรากฏตัว ณ หน่วยเลือกตั้งทหารกองเกิน ประจำปี 2569 เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย ทำเอาบรรยากาศในหน่วยคัดเลือกคึกคักเป็นพิเศษ โดยชื่อของน้องเปเปอร์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะศิษย์เก่าคนสวยจากรั้วอัสสัมชัญ ซึ่งเคยสร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์มาแล้วหลายครั้ง ด้วยใบหน้าคมสวยระดับนางเอกและการวางตัวที่ดี ทำให้เธอมีผู้ติดตามจำนวนมากในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้ง TikTok และ Instagram
การเดินทางมาเกณฑ์ทหารในครั้งนี้ น้องเปเปอร์มาในลุคเรียบง่ายแต่ดูแพง พร้อมแคปชันเด็ด “มาทำหน้าที่ลูกผู้ชายแล้วค่ะ” ซึ่งเป็นการยืนยันความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมือง แม้ปัจจุบันเธอจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้และแฟชั่นที่มีชื่อเสียงแล้วก็ตาม
ทั้งนี้ ในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ น้องเปเปอร์ไม่ได้มีดีแค่ความสวย แต่เธอยังเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่กล้าแสดงออกและมีความเป็นตัวเองชัดเจน การปรากฏตัวของเธอในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่สีสัน แต่ยังเป็นการสร้างภาพจำเชิงบวกให้กับการเกณฑ์ทหารในยุคปัจจุบัน
คอมเมนต์สนั่น "สวยจนต้านไม่ไหว"
ด้านชาวเน็ตที่จำเธอได้ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มศิษย์เก่าและแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจ เช่น "นางฟ้าอัสสัมในตำนาน มาปีนี้สวยกว่าเดิมอีก ,เป็นอินฟลูฯ ที่รับผิดชอบต่อสังคมมาก ชื่นชมครับ ,ออร่ากระจายมาก พี่ทหารในภาพเขินแทนเลย ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ และสีสันประจำปีที่พิสูจน์ว่า ไม่ว่าจะเป็นใครหรือประกอบอาชีพอะไร หน้าที่ชายไทยตามกฎหมายก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือ
คลิกชมคลิปวีดีโอ