ชายกร่างขู่ตำรวจจราจร ชูรูปนักการเมือง ขอให้ปล่อยผ่าน แถมจะขยำใบสั่งโชว์อีก

ออกรถใหม่...ใหญ่โตเสียจริง พบชายรายหนึ่งขับรถป้ายแดง ทำผิดกฎจราจรแถมไม่พกใบขับขี่ ตำรวจเรียกเจอชูรูปนักการเมืองโชว์ ขอให้ปล่อยผ่าน แต่ตำรวจปล่อยผ่านไม่ได้ เลยใช้บทกร่างทำไมไม่ออกใบสั่ง แถมพอพิมพ์ใบสั่งออกมายังพูดอีกว่า ถ้าขยำใบสั่งจะเป็นอะไร
วันนี้ (12 เม.ย.) เฟซบุ๊ก Kritsanachai Srijaroen ของ จ.ส.ต.กฤษณชัย ศรีเจริญ หรือ จ่าโย ผู้บังคับหมู่ งานสายตรวจ 5 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งเป็นเจ้าของช่อง “รอบตัดที่พระนคร” โพสต์วีดีโอคลิปขณะปฎิบัติหน้าที่เปรียบเทียบปรับรถยนต์คันหนึ่ง สีขาวป้ายแดง ที่ทำผิดกฎจราจร เหตุเกิดที่เลยแยกผ่านพิภพลีลา ถนนราชดำเนินกลาง ก่อนขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ คนขับคนดังกล่าวอ้างว่ารู้จักอดีตนักการเมือง ให้ดูรูปถ่ายคู่กับอดีตนักการเมือง ขอให้ปล่อยผ่าน แต่ตนปล่อยผ่านไม่ได้
จากคลิปจะเห็นว่า ชายคนดังกล่าวพยายามมีปากเสียงกับตำรวจ พร้อมกับถ่ายวีดีโอคลิป ถามว่าทำไมไม่ออกใบสั่ง ถามว่ารถออกมานานหรือยัง ชายคนดังกล่าวก็พูดว่าอย่าเฉไฉไปเรื่องอื่น ขณะที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา ชายคนดังกล่าวเปิดประตูออกจากรถ พยายามถามว่าหัวหน้าชื่ออะไร ก่อนจะชี้หน้าด่าว่าให้ออกใบสั่งให้ตน ทำไมไม่ออกใบสั่งมา จะใส่ข้อหาอะไรก็ใส่ลงไป พี่อย่าให้มันเกินเลยดีกว่าเชื่อผม ทำอะไรบางทีอย่าให้น่าเกลียดเกินไป ตำรวจมีหน้าที่ออกใบสั่ง แล้วเราแยกย้ายกัน เมื่อตำรวจออกใบสั่งและกำชับว่าให้จ่ายตามที่กำหนด ชายคนดังกล่าวยังพูดว่า ถ้าผมขยำใบสั่งจะเป็นอะไร
จ.ส.ต.กฤษณชัย กล่าวว่า เคสนี้ก่อนหน้าที่จะถ่ายคลิป คนขับรถคันดังกล่าวให้ดูรูปถ่ายที่ถ่ายคู่กับนักการเมือง จะขอให้ปล่อยผ่าน แต่ผมไม่สามารถปล่อยผ่านได้ เลยเกิดการไม่พอใจ คุยกันอยู่นานเพราะไม่พกใบขับขี่ ไม่พกบัตรประชาชน ไม่พกเอกสารป้ายแดง จะให้ผมรีบออกใบสั่ง ซึ่งผมไม่สามารถออกให้ได้ เพราะรถยังไม่จดทะเบียน และไม่รู้ชื่อผู้ขับขี่ คุยกันอยู่นานจนได้ชื่อ-สกุล อาการก็เป็นอย่างที่เห็น สงสัยจะคิดว่าผมกลัวกล้อง เลยยกกล้องมาถ่าย ถ่ายมาถ่ายกลับ