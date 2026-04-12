นักสู้หน้าตู้ชาร์จ! คนใช้รถ EV บวกกัน เหตุตกลงกันไม่ได้ใครมาก่อนมาหลัง

รถไฟฟ้าตีกันเสร็จยัง รถน้ำมันถึงบ้านแล้ว ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น นักสู้หน้าตู้ชาร์จ กระทบกระทั่งกันที่ปั๊มน้ำมันแยกหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ดีไม่บานปลายมีคนเข้าไปไกล่เกลี่ย
วันนี้ (12 เม.ย.) บนโซเชียลฯ แชร์วีดีโอคลิปในกลุ่มเฟซบุ๊ก JAECOO J5 THAILAND 🇹🇭 เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) กระทบกระทั่งกัน เรื่องเข้าคิวชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ ที่หน้าตู้ชาร์จ EV Station Pluz เหตุเกิดที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station แยกหาดจอมเทียน ถนนสุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา คาดว่าเกิดจากการสาเหตุที่ตกลงกันไม่ได้ว่าใครมาก่อนและควรมีสิทธิชาร์จก่อน ต่อมามีผู้เห็นเหตุการณ์เข้าไปไกล่เกลี่ยและสถานการณ์คลี่คลาย
ด้านชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็น อาทิ
- ประหยัดตังค์ แต่เสียสุขภาพจิต ไม่ไหว
- รถราคาถูกก็มีคนเกรดถูกๆ เพิ่มขึ้น
- คุณภาพ User ตาม Product
- รถน้ำมันเลิกต่อแถวแล้วนะ
- รถไฟฟ้าตีกันเสร็จยัง รถน้ำมันถึงบ้านแล้ว
- คนไทยยอมกันได้ก้ออย่าไปยอม 555
- รถราคาถูกจะคัดคุณภาพคนขับ
- นักสู้หน้าตู้ชาร์จ ของแท้ 100%
- มาก่อนมาหลัง เรื่องแค่นี้เอง
- อย่าได้ยอมกันครับจองไว้ต้องได้ชาร์จ