เปิดโพยสงกรานต์กรุงเทพฯ 2569 เผื่อไม่ได้ไปไหนไกล สีลมเล่นน้ำ 12-14 ข้าวสารเล่น 13-15 เม.ย.

เทศกาลสงกรานต์ 2569 ในยุคน้ำมันแพง หลายคนเลือกที่จะไม่ออกเดินทางไปต่างจังหวัด เพื่อเซฟเงินเอาไว้ก่อน มารวบรวมสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์และพักผ่อน ชิม แชะ ชิล ในกรุงเทพมหานคร พร้อมแนะนำการเดินทางสำหรับผู้ใช้ขนส่งสาธารณะ
โซนสนามหลวง-ถนนข้าวสาร
⦿ สงกรานต์ถนนข้าวสาร 2569 วันที่ 13-15 เม.ย. 2569 ถนนข้าวสาร
⦿ สงกรานต์บางกอก Bangkok Songkran ลานคนเมือง วันที่ 12-14 เม.ย. 2569 ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถนนดินสอ
⦿ สงกรานต์บ้านฉัน สีสันไทไทย สุขไกลทั่วโลก วัดสุทัศนเทพวราราม วันที่ 11-14 เม.ย. 2569 วัดสุทัศนเทพวราราม
⦿ Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย ครั้งที่ 11 วันที่ 13-15 เม.ย. 2569 จัดขึ้น 10 สถานที่ ประกอบด้วย 5 ท่าน้ำพระอารามหลวง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์), วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณฯ), วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร (วัดระฆังฯ), วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (วัดกัลยาฯ), วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (วัดประยูร) และ 5 ท่าน้ำร่วมสมัย เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น, สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม, ท่าศาลเจ้ากวนอู คลองสาน, ท่ามหาราช, ท่ายอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค พร้อมบริการเรือรับ-ส่งฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.
⦿ ประชาสัมพันธ์ : รถโดยสาร BMA Feeder บริการฟรี วันที่ 12-15 เม.ย. 2569 เวลา 10.00-22.00 น. ที่ลานคนเมือง (เสาชิงช้า) รถออกทุก 20 นาที มีรถให้บริการรวม 3 คัน จากลานคนเมือง จอดส่งผู้โดยสารที่ 1. ป้ายแยกคอกวัว (ตรงข้ามถนนข้าวสาร) 2. ป้ายสนามหลวง หน้าศาลฎีกา 3. ป้ายคลองคูเมืองเดิม (MRT สนามไชย ประตู 4)
ขากลับจอดรับผู้โดยสารที่ 1. มิวเซียมสยาม (MRT สนามไชย ประตู 1) 2. สนามหลวง (ป้ายสนามหลวง) 3. ป้ายก่อนแยกคอกวัว (ถนนข้าวสาร) 4. ป้ายก่อนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (ถนนข้าวสาร) 5. ป้ายเสาชิงช้า 6. ป้ายวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร 7. ป้าย MRT สามยอด ประตู 2 ตรวจสอบตำแหน่งรถผ่านแอปพลิเคชัน ViaBus (โหมด BMA Feeder)
โซนสีลม-ศูนย์สิริกิติ์ฯ
⦿ สงกรานต์ถนนสีลม 2569 Songkran Silom Splash Out With Thai Culture วันที่ 12-14 เม.ย. 2569 ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกนรารมย์ (BTS ศาลาแดง / MRT สีลม ทางออก 2 / BTS ช่องนนทรี)
⦿ ประชาสัมพันธ์ : รถเมล์ ขสมก. แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถชั่วคราว เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดการจราจรบนถนนสีลม รถเมล์ทุกคันจากแยกบางรัก เมื่อถึงแยกนรารมย์จะเลี้ยวซ้าย แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนสุรวงศ์ ไปออกถนนพระรามที่ 4 แล้วกลับเส้นทางเดิม
⦿ Sunsational Songkran Festival วันที่ 10-15 เม.ย. 2569 วัน แบงค็อก (MRT ลุมพินี)
⦿ Maha Songkran World Water Festival 2026 วันที่ 11-15 เม.ย. 2569 สวนเบญจกิติ (โรงงานยาสูบเดิม) พบกับการแสดงโดรนแปรอักษรกว่า 1,200 ลำ เวลา 20.00 น. (MRT ศูนย์สิริกิติ์ ทางออก 3)
โซนสยามฯ
⦿ สงกรานต์สยาม 2569 วันที่ 12-15 เม.ย. 2569 สยามสแควร์ (BTS สยาม)
⦿ Siam Paragon Ultrasonic Summer Festival วันที่ 10-15 เม.ย. 2569 สยามพารากอน (BTS สยาม)
⦿ CentralwOrld Songkran Festival สงกรานต์มหาบันเทิง วันที่ 11-15 เม.ย. 2569 และ 18-19 เม.ย. 2569 เซ็นทรัลเวิลด์ (BTS สยาม/ชิดลม)
⦿ Samyan Mitrtown Songkran Festival 2026 วันที่ 12-14 เม.ย. 2569 ถนนจุฬาฯ ซอย 5 (MRT สามย่าน)
⦿ บรรทัดทอง Water Street 2026 วันที่ 12-14 เม.ย. 2569 ถนนคนเดินบรรทัดทอง
อื่นๆ
⦿ ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION วันที่ 10-15 เม.ย. 2569 ไอคอนสยาม (BTS สายสีทอง เจริญนคร)
⦿ King Power อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ 2569 วันที่ 9-14 เม.ย. 2569 ศูนย์การค้าคิงเพาเวอร์ ถนนรางน้ำ (BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
⦿ Songkran RCA 2026 วันที่ 12-14 เม.ย. 2569 RCA
⦿ S2O Land Bangkok 2026 วันที่ 11-13 เม.ย. ลาน อสมท. ถนนเทียมร่วมมิตร
⦿ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ห้ามประชาชนปิดถนนเล่นน้ำสงกรานต์โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากปีที่ผ่านมา มีบางพื้นที่ที่ประชาชนปิดถนนและตั้งแผงขายของโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ผู้สัญจรได้รับความเดือดร้อน เช่น ถนนทวีวัฒนา ดอนเมือง และโชคชัย 4
⦿ กลุ่มวัยรุ่นในเขตทวีวัฒนา ย้ายสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ฝั่งทวีวัฒนาไปที่ต่างระดับถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 บริเวณถนนพุทธมณฑล สาย 3 ตลาดวงศ์เจริญ ตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น.