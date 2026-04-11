ป้ายสแตนดี้เหมือนคนจริงโผล่ทางโค้งฟาร์มโชคชัย ทำคนขับผวาทั้งเส้น (ชมคลิป)

ไวรัลสนั่น! ป้ายรณรงค์ความปลอดภัยถูกตั้งเรียงทางโค้ง แต่หน้าตาเหมือนคนจริงจนผู้ใช้ถนนตกใจ โดยเฉพาะตอนกลางคืน สุดท้ายถูกรื้อถอนแล้ว
วันนี้ (11 เม.ย.) กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งเผยคลิปวิดีโอป้ายสแตนดี้ (Standee) รูปนักแสดงจำนวนกว่า 30 ป้าย ที่ถูกนำไปติดตั้งเรียงรายบริเวณทางโค้งใกล้ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
จากคลิปดังกล่าว ผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมากระบุว่า เมื่อขับผ่านจุดดังกล่าวในช่วงเวลากลางคืน ต่างรู้สึกตกใจและหวาดผวา เนื่องจากแสงไฟหน้ารถสะท้อนใบหน้าของป้ายที่มีขนาดเท่าคนจริง ทำให้มองเผิน ๆ คล้ายมีคนยืนอยู่ริมทางโค้ง
สำหรับป้ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการขับขี่ มีข้อความเชิญชวนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ก่อนจะพักผ่อนรับชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ อย่างไรก็ตาม แม้เจตนาจะเป็นไปในทางที่ดี แต่หลายฝ่ายมองว่าตำแหน่งการติดตั้งไม่เหมาะสม และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้
ล่าสุด มีรายงานว่าผู้ติดตั้งได้ดำเนินการเก็บป้ายทั้งหมดออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้ว หลังเกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์
