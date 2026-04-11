ข้อมูลการเดินทาง ไปยังรถไฟญี่ปุ่น KIHA40/48 ดอนเมือง-อยุธยา วันธรรมดาน่าเที่ยว

จันทร์ที่ 20 เม.ย. 2569 การรถไฟแห่งประเทศไทย จะทดลองให้บริการรถโดยสารดีเซลราง “KIHA 40 และ KIHA 48” ระหว่างสถานีดอนเมือง ถึงสถานีอยุธยา เป็นเวลา 6 เดือน ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2569 ให้บริการเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ รถออกจากสถานีดอนเมืองเวลา 06.10, 09.30 และ 16.40 น. และออกจากสถานีอยุธยาเวลา 07.30, 10.45 และ 17.50 น.
ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร 8 สถานี ได้แก่ สถานีรังสิต สถานีเชียงราก ที่หยุดรถมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต สถานีเชียงรากน้อย สถานีคลองพุทรา สถานีบางปะอิน สถานีบ้านโพ และปลายทางสถานีอยุธยา
ค่าโดยสารคิดตามระยะทาง เริ่มต้นที่ 30 บาท สูงสุด 50 บาท จากสถานีดอนเมือง ไปสถานีรังสิต เชียงราก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เชียงรากน้อย และคลองพุทรา ค่าโดยสาร 30 บาท จากสถานีดอนเมือง ไปสถานีบางปะอิน บ้านโพ และอยุธยา ค่าโดยสาร 50 บาท
ส่วนขากลับ จากสถานีอยุธยา ไปสถานีบ้านโพ บางปะอิน คลองพุทรา เชียงรากน้อย ค่าโดยสาร 30 บาท จากสถานีอยุธยา ไปที่หยุดรถมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต สถานีเชียงราก รังสิต และดอนเมือง ค่าโดยสาร 50 บาท สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่สถานีรถไฟในวันเดินทาง
การรถไฟฯ ได้นำรถดีเซลราง KIHA 40 และ KIHA 48 ซึ่งได้รับมอบจากบริษัท East Japan Railway Company (JR East) ประเทศญี่ปุ่น มาปรับปรุงสำหรับการใช้งานในประเทศไทย ทั้งระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ รวมถึงภายในห้องโดยสาร อาทิ ระบบปรับอากาศ ห้องน้ำระบบปิด และพื้นที่จัดเก็บสัมภาระ รองรับทั้งผู้โดยสารประจำและนักท่องเที่ยว
สำหรับข้อมูลจุดเชื่อมต่อสถานีสำคัญ มีดังต่อไปนี้
สถานีดอนเมือง ชั้น 2 เป็นชานชาลาจำหน่ายตั๋วโดยสาร มีบันไดเลื่อนไปชั้น 3 รถไฟทางไกล ชั้น 4 รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง กรุงเทพอภิวัฒน์-รังสิต ใช้เวลาเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ประมาณ 17 นาที ค่าโดยสาร 33 บาท และจากสถานีรังสิต ประมาณ 7 นาที ค่าโดยสาร 26 บาท
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ หากต้องการไปให้ทันรถไฟ KIHA40/48 ไปอยุธยา แนะนำให้เดินทางตามเวลาดังต่อไปนี้ (กรณีเผื่อเวลา 30 นาที)
เที่ยวเวลา 06.10 น. แนะนำให้ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 05.00, 05.15 และ 05.30 น.
เที่ยวเวลา 09.30 น. แนะนำให้ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 08.00, 08.10, 08.20, 08.30 และ 08.40 น.
เที่ยวเวลา 16.40 น. แนะนำให้ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 15.00, 15.15, 15.30, 15.45 และ 16.00 น.
รถประจำทาง ถนนวิภาวดีรังสิต ลงป้ายสถานีดอนเมือง (ศาลาทางหลวงสีเหลือง) แล้วเดินไปที่สถานี รถประจำทางสายที่ผ่าน ได้แก่
สาย 59 (1-8) จากสนามหลวง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะดินแดง) ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย เซ็นทรัลลาดพร้าว วัดพระศรีมหาธาตุ
สาย 59 ทางด่วน (1-7E) จากสนามหลวง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) โลตัสแจ้งวัฒนะ โทรคมนาคมแห่งชาติ (ขึ้นทางด่วน ลงด่านแจ้งวัฒนะ)
สาย 95ก (1-11) จากบางกะปิ นวมินทร์ รามอินทรา กม.8 วงเวียนบางเขน (กลับรถถนนวิภาวดีรังสิต)
สาย 114 (1-21) จากนครอินทร์ ตลาดนนทบุรี แยกติวานนท์ ตรงข้ามเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
สาย 187 (1-17) จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะดินแดง) ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย สำนักงานใหญ่ ปตท.
สาย 356 (ป้ายเขียว) จากปากเกร็ด แยกเมืองทองธานี โลตัสแจ้งวัฒนะ โทรคมนาคมแห่งชาติ
สาย 504 (1-18E) จากห้างเซ็นทรัลบางรัก ศาลาแดง เซ็นทรัลเวิลด์ ประตูน้ำ (ขึ้นโทลล์เวย์ ลงด่านหลักสี่)
สาย 510 (1-19) จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) สะพานควาย สวนจตุจักร สำนักงานใหญ่ ปตท.
สาย 510E (1-20E) จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) สะพานควาย สวนจตุจักร (ขึ้นโทลล์เวย์ ลงด่านหลักสี่)
สาย 538 (1-24E) จากโรงพยาบาลสงฆ์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะดินแดง) ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย (ขึ้นโทลล์เวย์ ลงด่านหลักสี่)
สาย 554 (S2) จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รามอินทรา กม.8 วงเวียนบางเขน (กลับรถถนนวิภาวดีรังสิต)
สถานีรังสิต ป้ายหยุดรถประจำทางที่ใกล้ที่สุด คือ ป้ายตรงข้ามหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี แล้วต่อรถจักรยานยนต์รับจ้างไปที่สถานีรถไฟ หรือเดินเท้า 850 เมตร
สถานีเชียงราก มีรถสองแถวสายรังสิต-เชียงราก ไปยังถนนเชียงราก แต่ต้องรอนาน แนะนำให้เรียกรถผ่านแอปฯ
ที่หยุดรถมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต อยู่ห่างจากประตูหอพักโซน A และ B (สะพานสูง) ประมาณ 800 เมตร แนะนำให้เรียกรถผ่านแอปฯ
สถานีบางปะอิน มีรถสองแถวสาย บขส.-พระราชวังบางปะอิน-สถานีรถไฟบางปะอิน รถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถตุ๊กตุ๊กให้บริการ
สถานีอยุธยา มีรถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถสามล้อให้บริการ จากสถานีอยุธยาสามารถเดินทางต่อด้วยรถไฟ ไปยังจังหวัดลพบุรี ภาคเหนือ จังหวัดสระบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้
ขากลับ สถานีดอนเมือง มีทางเชื่อมต่อไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณอาคารจอดรถติดกับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (Terminal 2) มีรถประจำทางที่ชั้น 1 อาคาร Service Hall ติดกับอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 10-15 นาที ประกอบด้วย
รถประจำทาง ขสมก.
สาย A1 ปลายทางสถานีขนส่งหมอชิต 2 จอดส่งผู้โดยสารที่โรงเรียนหอวัง (เซ็นทรัลลาดพร้าว) สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต ตึกแดงจตุจักร
สาย A2 ปลายทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะดินแดง) จอดส่งผู้โดยสารที่สวนป่าวิภาวดี ตรงข้ามสำนักงาน ป.ป.ส. และสวนสันติภาพ
สาย A3 ปลายทางสวนลุมพินี จอดส่งผู้โดยสารที่สวนป่าวิภาวดี ประตูน้ำ บิ๊กซีราชดำริ ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สาย A4 ปลายทางสนามหลวง จอดส่งผู้โดยสารที่สะพานขาว ผ่านฟ้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วัดบวรนิเวศวิหาร
รถประจำทาง บขส. (ซื้อตั๋วได้ที่เคาน์เตอร์ บขส. ชั้น 1 Terminal 1)
สาย 9905 ปลายทางพัทยา รถออกเวลา 06.30, 10.30, 13.30 และ 17.30 น.
สาย 978 ปลายทางหัวหิน รถออกเวลา 15.00 น.
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย. 2569)