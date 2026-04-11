Bookmark เก็บไว้เลย เว็บแอปฯ “Fuel-Now เติมไหน” เช็กปั๊มไหนน้ำมันมีหรือหมด

กรมธุรกิจพลังงาน เปิดเว็บแอปฯ “Fuel-Now เติมไหน” ที่เว็บไซต์ fuel-now.doeb.go.th ให้ผู้ใช้รถตรวจสอบสถานะปั๊มน้ำมันว่าน้ำมันหมดหรือไม่ พร้อมเปิดฮอตไลน์สายด่วนแก้ปัญหากรณีขาดแคลนน้ำมัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569
วันนี้ (11 เม.ย.) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน “Fuel-Now เติมไหน” ผ่านเว็บไซต์ https://fuel-now.doeb.go.th ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือน มี.ค. 2569 ที่ผ่านมา เพื่อบริหารจัดการข้อมูลอย่างโปร่งใส และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำมันสูง จึงเกิดการผสานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันเป็น “ผู้ช่วยวิกฤตตัวจริง” ผ่านระบบรายงานสถานะน้ำมันเชื้อเพลิงที่แม่นยำ สร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนว่าการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในปีนี้จะไม่มีสะดุดและเข้าถึงพลังงานได้อย่างทั่วถึง
โดยกรมธุรกิจพลังงาน ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ซึ่งปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศรายงานข้อมูลสถานะน้ำมันเข้าสู่ระบบแล้วกว่า 7,000 แห่ง จากทั้งหมดกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ข้อมูลมีความครอบคลุมและแม่นยำสูงสุด กรมฯ ได้สั่งการให้พลังงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ เพื่อเพิ่มกำลังการรายงานสถานะน้ำมันคงเหลือแยกตามชนิด (ปกติ/หมด) ให้เป็นแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ Fuel-Status มากยิ่งขึ้น
นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ระบุว่า ความพิเศษของระบบในขณะนี้ คือ ไม่ได้พึ่งพาเพียงการรายงานจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ได้ผนวกระบบการรายงานผลจากประชาชนโดยตรงในรูปแบบ Peer-to-Peer (P2P) เพื่อให้ประชาชนที่อยู่หน้าปั๊มสามารถช่วยรีวิวหรือแจ้งสถานะน้ำมัน ณ จุดนั้นได้ทันที ข้อมูลจากภาคประชาชนจะกลายเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ช่วยเติมเต็มโครงข่ายข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุด ช่วยให้เพื่อนร่วมทางสามารถวางแผนการเติมน้ำมันได้อย่างถูกต้องและทันสถานการณ์
ประชาชนสามารถเข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบสถานะหรือร่วมรายงานข้อมูลสถานีบริการน้ำมันได้ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน https://fuel-now.doeb.go.th โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอในรูปแบบ Dashboard ที่เข้าใจง่าย เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ก็จะทราบสถานะน้ำมันทั่วประเทศได้ทันที มั่นใจว่าด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งนโยบายที่ชัดเจนจากกระทรวงพลังงาน การทำงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ และพลังการสื่อสารของประชาชน จะช่วยให้วิกฤตการณ์น้ำมันขาดแคลนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ถูกจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งทุกคนถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
นอกจากนี้ กรมธุรกิจพลังงาน เปิดศูนย์ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศปค.) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (11-15 เม.ย. 2569) โดยมีนายฉัตรชัย คุณโลหิต รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการประสานงานแก้ไขปัญหากรณีเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมัน โดยประชาชนสามารถแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06 5719 6331 อีกด้วย