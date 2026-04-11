ปธ.กรรมการโตโยต้าประเทศไทย แนะนำสองแถวเมืองปากน้ำ ผสานโตโยต้าแชมป์เข้ากับนวัตกรรมใหม่

ประธานคณะกรรมการ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย แนะนำรถสองแถวนวัตกรรมรูปแบบใหม่ สาย 6 โรงพยาบาลสมุทรปราการ-สถานีรถไฟฟ้าทิพวัล นำรถ Toyota Champ มาดัดแปลงเข้ากับความใส่ใจ เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย รองรับผู้โดยสารได้กว่า 1,000 คนต่อวัน
วันนี้ (11 เม.ย.) เฟซบุ๊ก Kalin Sarasin Official ของนายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โพสต์ภาพรถสองแถวนวัตกรรมใหม่ สาย 6 โรงพยาบาลสมุทรปราการ-สถานีรถไฟฟ้าทิพวัล ระบุว่า "เปิดตัวโครงการ “รถสองแถวนวัตกรรมรูปแบบใหม่” … ก้าวสำคัญของการพัฒนาขนส่งมวลชน สมุทรปราการครับ
โครงการนี้ดำเนินการโดย บริษัท โตโยต้า ออโต้ บอดี้ ประเทศไทย จำกัด ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง เริ่มให้บริการในเส้นทางสายที่ 6 จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ ไปจนถึงสถานีรถไฟฟ้า MRT ทิพวัล ครอบคลุมชุมชน โรงเรียน ตลาด หน่วยงานราชการ โรงพยาบาลครับ
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย รองรับผู้โดยสารได้กว่า 1,000 คนต่อวัน
การนำรถ Toyota Champ มาดัดแปลง เป็นการผสาน “นวัตกรรม” เข้ากับ “ความใส่ใจ” เช่น
1. เบาะนั่งเดี่ยว พร้อมเข็มขัดนิรภัย
2. รองรับการชำระเงินหลายรูปแบบ (เงินสด PromptPay และเตรียมพัฒนาบัตรรายเดือน)
3. ระบบแจ้งเตือนป้ายถัดไปอัตโนมัติ และติดตามตำแหน่งรถแบบ Real Time ผ่าน LINE OA
4. ระบบสื่อสารกับคนขับ (Intercom)
5. จุดชาร์จโทรศัพท์มือถือบนรถ
สะท้อนการก้าวสู่การเป็น Mobility Company และเป็นต้นแบบขนส่งสาธารณะระดับจังหวัด และช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันโครงการดีๆ นี้ครับ"
สำหรับรถสองแถวนวัตกรรมใหม่ เป็นการยกระดับรถสองแถวให้มีความสะดวกสบาย ทันสมัย และเน้นความปลอดภัยสูงสุด อาทิ ที่ชาร์จโทรศัพท์ กล้องวงจรปิด CCTV ระบบ GPS ติดตามตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ จ่ายเงินทั้งเงินสด QR Code และบัตรโดยสาร พร้อมมีการออกแบบทางขึ้นลง 2 ทาง และติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. รถออกทุก 30 นาที ค่าโดยสาร 10 บาทตลอดสาย จ่ายด้วยเงินสดที่เครื่องเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเดินไปจ่ายที่คนขับ หรือสแกน QR Code ก็ได้
เส้นทางเดินรถ สาย 6 โรงพยาบาลสมุทรปราการ-สถานีรถไฟฟ้าทิพวัล เริ่มจากโรงพยาบาลสมุทรปราการ (ด้านถนนสายลวด) ไปตามถนนสายลวด ผ่านห้างแม็คโครโลตัสสมุทรปราการ ถึงวงเวียนท้ายบ้าน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนด่านเก่า ต่อเนื่องถนนศรีสมุทร ผ่านตลาดปากน้ำ ต่อเนื่องถนนประโคนชัย ผ่านศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตรงไปตามถนนสุขุมวิท ผ่านวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ โรงเรียนนายเรือ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ช้างเอราวัณ
หลังจากนั้นจะกลับรถ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยโรงนม (ถนนสุขุมวิท ซอย 13) ต่อเนื่องซอยอุดมเดช ผ่านตลาดกลางอุดมเดช ลอดใต้ทางด่วน ต่อเนื่องซอยศรีบุญเรือง 1 ไปออกถนนเทพารักษ์ แล้วกลับรถ ผ่านสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ปลายทางสถานีรถไฟฟ้า MRT ทิพวัล ส่วนขากลับรถจะจอดที่หน้าจุฬารัตน์ 2 คลีนิกเวชกรรม ก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้า MRT ทิพวัล แล้วเข้าซอยศรีบุญเรือง 1 กลับเส้นทางเดิม