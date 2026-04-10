ไทยพีบีเอส คัด 21 รายการ Content Commissioning 2569 เน้น “สนุก เข้าถึงง่าย หลากหลาย” เล็งดันสู่ตลาดสากล

ไทยพีบีเอส เดินหน้าพัฒนาเนื้อหาใหม่ร่วมกับผู้ผลิต ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ Content Commissioning 2569 เน้นรูปแบบรายการหลากหลาย ที่ทั้งสนุกและมีสาระ มุ่งขยายฐานผู้ชมรุ่นใหม่ ควบคู่กับการรักษาฐานผู้ชมเดิม พร้อมยกระดับคุณภาพสู่ตลาดสากล
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิต ได้ร่วมพัฒนาเนื้อหาผ่าน โครงการเปิดรับข้อเสนอผลิตและพัฒนาเนื้อหาใหม่จากผู้ผลิต (Content Commissioning 2569) ซึ่งเปิดรับระหว่างวันที่ 29-30 ม.ค. 2569 ที่ผ่านมา และได้มีการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถึง 2 รอบ จนได้ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 21 รายการ โดยเน้นรูปแบบรายการที่หลากหลาย ผสานความบันเทิงกับสาระอย่างลงตัว และโอกาสสู่การต่อยอดในระดับนานาชาติ
นายสมชัย พุทธจันทรา รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์เนื้อหา เปิดเผยว่า ตั้งใจให้ไทยพีบีเอสเป็นพื้นที่ปล่อยของสำหรับผู้ผลิตที่มีไอเดียสดใหม่ เพื่อสร้างสรรค์รายการที่ดูง่าย สนุก ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงไปพร้อมกัน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยเนื้อหาที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 21 รายการนี้ เป็นรายการที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมผู้ชมทุกช่วงวัย ทั้งรายการเกมโชว์ สารคดี ดนตรี อาหาร รวมถึงการพัฒนารูปแบบรายการใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในแพลตฟอร์มของไทยพีบีเอส เพื่อขยายฐานผู้ชมรุ่นใหม่ ควบคู่กับการรักษาฐานผู้ชมเดิม และตั้งเป้าหมายไม่ใช่แค่การออกอากาศในประเทศ แต่คือการยกระดับงานให้มีมาตรฐานสูงพอที่จะแข่งขันได้ในเวทีสากล เพื่อต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศในอนาคต
สำหรับเนื้อหาที่ผ่านการคัดเลือก ครอบคลุม 8 ประเภท ได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระบบนิเวศและสมดุลทางธรรมชาติ สุนทรียะทางดนตรี วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม กีฬาและเกม การลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกันทุจริตและต่อต้านคอร์รัปชัน และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และคนชายขอบ
โดยทั้ง 21 รายการที่ได้รับการคัดเลือก มีเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ อาทิ “สมรภูมิปิ่นโต” เกมโชว์พื้นถิ่นที่นำเสนอเสน่ห์อาหารและวัฒนธรรมผ่านการแข่งขัน, รายการ “ตายาย Eye View” สาระบันเทิงที่สะท้อนสังคมสูงวัย ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมุมมองการถ่ายภาพ เชื่อมโยงผู้คนหลากหลายกลุ่ม และสารคดีพิเศษในวาระครบรอบ 50 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
ติดตามรายการจากโครงการ Content Commissioning 2569 ได้ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 เป็นต้นไป ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทยพีบีเอส