แห่กลับบ้านสงกรานต์ 2569 คึกคัก! “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” แน่น คนแห่ใช้รถไฟเลี่ยงรถติด-ประหยัดค่าเดินทาง

บรรยากาศเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 คึกคักทั่วประเทศ โดยเฉพาะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ประชาชนแห่ใช้บริการรถไฟจำนวนมาก หลีกเลี่ยงปัญหาจราจรติดขัด พร้อมลดภาระค่าใช้จ่ายจากราคาน้ำมันพุ่งสูง
วันนี้ (10 เม.ย.) บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569 เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมารอขึ้นขบวนรถไฟเพื่อกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า
ทั้งนี้ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เลือกใช้บริการรถไฟเป็นหลัก เนื่องจากสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสายหลักที่มักเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาว อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
ขณะเดียวกัน สถานีรถไฟทั่วประเทศก็มีบรรยากาศคึกคักไม่แพ้กัน โดยมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงความนิยมในการใช้ระบบขนส่งทางรางในช่วงเทศกาลสำคัญ
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้มีการอำนวยความสะดวก พร้อมจัดระเบียบการขึ้น-ลงรถไฟอย่างเข้มงวด เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารจำนวนมาก และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้