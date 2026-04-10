“หมอวี” ยันไม่มีนโยบายยกเลิก "30 บาทรักษาทุกโรค" ชี้เป็นการตัดต่อภาพ สร้างความสับสน

ดรามาร้อนสะเทือนโซเชียล หลังภาพป้ายบิลบอร์ดอ้าง “ยกเลิก 30 บาทรักษาทุกโรค” ว่อนเน็ต ก่อน สว. ออกโรงโต้เดือด ฟันธงข่าวปลอม 100% พร้อมชี้พิรุธภาพหลุดส่อฝีมือ AI เตือนประชาชนอย่าแชร์มั่ว สร้างความตื่นตระหนกทั่วประเทศ
วันนี้ (10 เม.ย.) กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล หลังมีการแชร์ภาพป้ายบิลบอร์ดระบุข้อความว่า "สว. เตรียมเสนอยกเลิก 30 บาทรักษาทุกโรคทุกที่" ล่าสุดเฟซบุ๊ก Veerapun Suvannamais หรือ นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย สมาชิกวุฒิสภา และรองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้ออกมาโพสต์ชี้แจง ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็น "FAKE NEWS" หรือข่าวปลอม 100 เปอร์เซ็นต์ ประเด็นสำคัญจากการชี้แจง ในฐานะกรรมาธิการการสาธารณสุข ยืนยันว่าไม่เคยเห็นสมาชิกท่านใดมีความคิดที่จะยกเลิกโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนา ปัจจุบัน สว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางทำให้ระบบสาธารณสุขดียิ่งขึ้นและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของคนไทย
คาดเป็นการดิสเครดิต โดยนพ.วีระพันธ์ ตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีกลุ่มคนที่เสียประโยชน์จากการตรวจสอบ พยายามสร้างข่าวเท็จเพื่อทำลายชื่อเสียง
ทั้งนี้ ข้อสังเกตจากชาวเน็ตภาพนี้อาจสร้างจาก AI
นอกจากคำยืนยันจากทาง สว. แล้ว ในช่องความคิดเห็นยังมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าภาพป้ายบิลบอร์ดดังกล่าวมีความผิดปกติหลายจุดที่บ่งชี้ว่าเป็น ภาพที่สร้างโดย AI เช่น ตัวอักษรผิดเพี้ยน: คำว่า "ทิ้ง" ในป้าย เขียนผิดเป็น "ทิิ้ง" (มีสระอึซ้อนสระอิ) และรายละเอียดฉากหลัง ป้ายร้านค้าและป้ายซอยข้างทางมีลักษณะเบลอและตัวอักษรอ่านไม่เป็นภาษา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาพที่สร้างจาก AI ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและหยุดแชร์ข้อมูลดังกล่าว หากพบเห็นควรตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ชัดเสียก่อน เนื่องจากข้อมูลนี้สร้างความตื่นตระหนกและสร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของประเทศ