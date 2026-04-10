ภัยสายวิ่ง! รวบหนุ่มหื่นแอบถ่ายสาวกลางสวนหลวง ร.9 พบเหยื่อเพียบไม่เว้นแม้แต่ผู้สูงวัย (ชมคลิป)

แห่แชร์คลิปเตือนภัยนักวิ่ง โดยเฉพาะผู้หญิงที่ชอบออกกำลังกายคนเดียว หลังสาวรายหนึ่งเผยนาทีระทึก เผชิญหน้าชายแฝงตัวในคราบนักวิ่ง สวนหลวง ร.9 ก่อนจับโป๊ะพฤติกรรมเดินสวนแอบถ่ายหน้าอก-วิ่งตามแอบถ่ายบั้นท้าย ซ้ำร้ายเมื่อตรวจสอบมือถือ พบภาพผู้หญิงรายอื่นอีกจำนวนมาก สร้างความหวาดผวาและกระตุ้นเสียงเรียกร้องให้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะอย่างเร่งด่วน
วันนี้ (10 เม.ย.) โซเชียลแห่แชร์เรื่องราวเตือนภัยสำหรับนักวิ่ง โดยเฉพาะหญิงสาวที่ชอบวิ่งคนเดียว หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปนาทีเผชิญหน้ากับ "โรคจิต" ที่แฝงตัวมาในคราบนักวิ่งภายในสวนหลวง ร.9 ย้ำพฤติกรรมสุดเนียน เดินสวนแอบถ่ายหน้าอก-วิ่งตามแอบถ่ายก้น พบในมือถือมีรูปผู้หญิงคนอื่นอีกเพียบ!
รายละเอียดเหตุการณ์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 เมื่อเวลาประมาณ 06.53 น. โดยผู้โพสต์ระบุว่าขณะกำลังวิ่งโซน 2 (วิ่งช้า) ได้สังเกตเห็นชายคนหนึ่งมีพฤติกรรมผิดปกติ ชายคนดังกล่าวจงใจเดินตัดสนามมาดักหน้าผู้โพสต์ตลอดเวลาเกือบ 4 รอบ โดย กลวิธีแอบถ่าย ขณะเดินสวนจะแกล้งยกมือถือขึ้นมา แอบถ่ายบริเวณหน้าอก พอวิ่งผ่านไป จะทำทีเป็นถ่ายวิว แต่กลับ แอบถ่ายบั้นท้าย ของนักวิ่งสาว (แม้เหยื่อจะใส่กางเกงขายาว) ใช้การใส่หูฟังและทำเป็นคุยโทรศัพท์เพื่อกลบเกลื่อนร่องรอย
ซึ่งนาทีจับโป๊ะและเผชิญหน้า ผู้โพสต์ได้ตัดสินใจใช้สติ ไม่ตื่นตระหนก และประสานงานกับคนใกล้ชิดให้ช่วยสังเกตการณ์จากระยะไกล จนมั่นใจว่าชายคนนี้แอบถ่ายจริงๆ จึงเข้าเผชิญหน้าพร้อมกดดันให้ลบภาพ ซึ่งในตอนแรกชายดังกล่าวขัดขืน แต่สุดท้ายเมื่อตรวจสอบในโทรศัพท์กลับพบสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่า
"พีคเลยคือที่เห็นในโทรศัพท์มันคือ รูปแอบถ่ายผู้หญิงเยอะมากกกกๆๆ ไม่ใช่แค่เรานะ ผู้สูงวัยมันก็ไม่เว้น"
ข้อแนะนำและคำเตือน
1.สังเกตสิ่งแวดล้อม: แม้ในที่สาธารณะที่มีคนพลุกพล่าน ก็ควรหมั่นสังเกตคนที่มีพฤติกรรมเดินวนเวียนหรือเข้าใกล้เราผิดปกติ
2.มีสติและหาพวก: หากรู้สึกไม่ปลอดภัย ให้รีบขยับตัวไปอยู่ใกล้กลุ่มคน หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทันที
3.แจ้งเหตุ: หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสวนหลวง ร.9 หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
คลิกชมคลิปวีดีโอ