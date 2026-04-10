‘มณีพาวเวอร์ - AE Solar’ จับมือช่วยคนไทยสู้วิกฤตน้ำมัน ยกระดับมาตรฐานโซลูชันพลังงานสู่ระดับสากล

ท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากความผันผวนของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลก ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และกลายเป็นความท้าทายสำคัญของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ความไม่แน่นอนของพลังงานรูปแบบเดิม ทำให้องค์กรจำนวนมากเริ่มมองหาแนวทางในการบริหารต้นทุนและสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว ขณะเดียวกัน กระแสด้านความยั่งยืน (Sustainability) และเป้าหมาย Net Zero ยิ่งเร่งให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดกลายเป็นวาระสำคัญขององค์กรทั่วโลก
ในบริบทนี้ “พลังงาน” ไม่ได้เป็นเพียงต้นทุนอีกต่อไป แต่กลายเป็น “กลยุทธ์” ที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว
บริษัท มณีพาวเวอร์ จำกัด (Manee Power) ผู้พัฒนาโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรของประเทศไทย เดินหน้าวางตำแหน่งองค์กรในฐานะ Strategic Energy Partner ที่ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดต้นทุนในระยะยาว
นายมหพล ฉันทสหวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มณีพาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่า “พลังงานในวันนี้ไม่ใช่เพียงต้นทุนแต่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการแข่งขันของธุรกิจ ถ้าบริหารต้นทุนพลังงานได้ดี จะสามารถเพิ่ม margin ลดความเสี่ยง และสร้างความได้เปรียบในระยะยาว
“Solar ไม่ใช่เพียงการประหยัดค่าไฟ แต่คือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจในอนาคต ในด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การติดตั้ง Solar Rooftop มีการรับประกัน All warranty ยาวนานกว่า 30 ปี โดยมาตรฐานเยอรมัน ซึ่งมากกว่าแบรนด์ทั่วไปถึง 2 เท่า ภาคอุตาหกรรมสามารถลดต้นทุนค่าไฟได้ต่ำกว่า 2 บาท หรือสูงสุด 80%”
กว่า 10 ปีแห่งความเชี่ยวชาญ สู่ผู้นำพลังงานอัจฉริยะ
Manee Power ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี ภายใต้แนวคิด “Powering Smart & Green Future” และ “Profitable toward Sustainability” สร้างวิสัยทัศน์ที่พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานอัจฉริยะและความยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero พร้อมพันธกิจในการพัฒนาและส่งมอบโซลูชันพลังงานที่มีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาว ที่ผ่านมาเราได้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แล้วกว่า 160 โครงการทั่วประเทศ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมกว่า 26 เมกะวัตต์ (MWp) และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 16,000 ตันต่อปี ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของบริษัทในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม จากผู้ติดตั้ง สู่ Strategic Energy Solution
Manee Power ยกระดับบทบาทจาก “ผู้ติดตั้ง Solar” ไปสู่ “ผู้ออกแบบโซลูชั่นพลังงานเชิงกลยุทธ์” ให้บริการแบบครบวงจร (End-to-End Energy Expertise) ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ได้แก่
•การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และการวางกลยุทธ์การลงทุน
•การออกแบบ จัดซื้อ และติดตั้งระบบ (Engineering, Procurement, Construction: EPC) ตามมาตรฐานสากล
•การจัดหาอุปกรณ์จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เช่น Heckert Solar, SMA, Trina Solar และ Huawei
•การดูแลและบริหารระบบ (Operation & Maintenance: O&M) รวมถึงระบบกักเก็บพลังงาน (ESS), Smart Building และระบบควบคุมอัจฉริยะ
เทคโนโลยีระดับโลก มาตรฐานเยอรมัน
ล่าสุด Manee Power ประกาศความร่วมมือกับ AE Solar จากประเทศเยอรมนี โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น Authorized Partner อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เพื่อนำเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ระดับ Tier 1 มายกระดับมาตรฐานโซลูชั่นพลังงานในประเทศ ให้บริการโซลูชั่นสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแบบครบวงจรตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน การออกแบบและติดตั้งระบบ ไปจนถึงการบริหารจัดการพลังงานและการดูแลรักษาระบบ ช่วยให้องค์กรสามารถ ควบคุมต้นทุนพลังงานและวางแผนการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดแข็งสำคัญของเทคโนโลยีนี้ คือความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศร้อนและชื้น ซึ่งเป็นปัจจัยท้าทายหลักของประเทศไทย โดยแผงโซลาร์ยังคงสามารถรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้ดี แม้ในสภาวะแดดจัดหรืออุณหภูมิสูง แตกต่างจากแผงทั่วไปที่ประสิทธิภาพจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
ภาครัฐมีการปลดล๊อคครั้งใหญ่เพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน
ในภาคธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีมาตรการช่วยลดหย่อน ภาษีนิติบุคคลโดยสามารถนำค่าอุปกรณ์และการติดตั้งแบตเตอรี่ (BESS) และ Inverter คู่กับโซล่าร์ นับเป็นมูลค่า 12 ล้านบาท /เมกะวัตต์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 50%ของมูลค่าการลงทุนจริง ทำให้การลงทุนคุ้มค่าภายใน 5 ปี รวมถึงแนวทาง สนับสนุนด้านพลังงานสะอาด เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน และการเชื่อมโยงกับระบบยานยนต์ไฟฟ้า
นอกจากนี้ ภาครัฐได้ลดขั้นตอนติด Solar มากกว่า 1 เมกะวัตต์ ไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง4) สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้าน ESG และกระทรวงมหาดไทยได้ปลดล๊อคการติดตั้งแผง Solar Rooftop โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตดัดแปลงต่อเติมอาคาร ส่วนภาคครัวเรือน สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากการติดตั้ง Solar Rooftop ได้สูงสุด 200,000 บาท
แนวโน้มต้นทุนของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคตยังคงมีปัจจัยที่ต้องจับตา ทั้งด้านนโยบายภาษีของประเทศผู้ผลิต และราคาวัตถุดิบในตลาดโลก ช่วงที่ผ่านมาไตรมาส3 ปี 68 ราคาของ Solar ขึ้นมา 30% และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอีก 15% ในไตรมาสที่2 ปี 69 นี้ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนมีความผันผวน ทางเราจึงร่วมมือกับหลายพันธมิตร supply chain จัดจำหน่ายอุปกรณ์มาตรฐาน Tier 1 ในร้านชื่อ TIER1STORE ตั้งอยู่ที่รังสิต (มีศูนย์ Training Center) รองรับทำให้การจัดการได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งบริษัทเดินหน้าพัฒนา Smart Energy Ecosystem ที่ผสานการทำงานของระบบ Solar Energy, ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS), Smart Building และระบบควบคุมพลังงานอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด “Profitable toward Sustainability” เพื่อช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero อย่างยั่งยืน คุณมหพล ฉันทสหวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว
ความน่าเชื่อถือจากพันธมิตรและลูกค้าชั้นนำ และผลลัพธ์จริงจากภาคธุรกิจ
บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เช่น CP, 7-Eleven, AIS, SCG, Toyota และ Continental นอกจากนี้ Manee Power ได้ช่วยลดต้นทุนค่าไฟให้กับหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ วงการพลาสติก ยางพารา ชั้นนำ เช่น บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัมนารายณ์แพคจำกัด หนึ่งในผู้ผลิตถุวพลาสติกชั้นนำของไทย / โรงงานน้ำเข็ง / ไผ่ทองไอศครีม รวมถึงโครงการ Solar Farm และโครงการภาครัฐ เช่น หน่วยงานราชการและโรงพยาบาล
จากผลลัพธ์ของโครงการ พบว่าสามารถช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 30–70% มีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 3 ปี และสามารถสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังทำงานร่วมกับสถาบันการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และ SME Bank เพื่อให้คำปรึกษาด้านการเงิน และโครงสร้างการลงทุนช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนโครงการได้อย่างมั่นใจและลดความเสี่ยงทางการเงิน
Manee Power จึงไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการพลังงาน แต่เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ที่ช่วยให้องค์กรก้าวสู่อนาคตพลังงาน อย่างมั่นคงและยั่งยืน