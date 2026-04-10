ผู้ค้าน้ำมันเถื่อนสุไหงโก-ลก เดือดร้อนเสียเอง หลังมาเลเซียเข้ม ทำขาดแคลนเกือบเดือน

ผู้ค้าขายน้ำมันเถื่อนในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำมันเกือบเดือน หลังทางการมาเลเซียเข้มงวดลักลอบนำเข้า พบจากหลายร้านเหลือ 3 ล้าน จำกัดแค่ 1 ลิตร ผู้ค้ารายหนึ่งระบุ ถ้าสถานการณ์ไม่คลี่คลายคงต้องหันไปทำอาชีพอื่น
วันนี้ (10 เม.ย.) รายงานข่าวจาก เว็บไซต์ฮาเรียน เมโทร (Harian Metro) สื่อของมาเลเซีย ระบุว่า ผู้ค้าขายน้ำมันเถื่อนในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส กำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำมันอย่างหนักต่อเนื่องเกือบหนึ่งเดือน หลังทางการมาเลเซียเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมตามแนวชายแดนรัฐกลันตัน รวมถึงสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งผู้ค้าระบุว่าสถานการณ์ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา ซึ่งปกติการขาดแคลนจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ ก่อนที่อุปทานจะกลับมาเป็นปกติ แต่ครั้งนี้ปัญหายืดเยื้อยาวนานผิดปกติ
พ่อค้ารายหนึ่งซึ่งใช้นามสมมติว่า “อาหมัด” เปิดเผยว่า เขาประกอบอาชีพจำหน่ายน้ำมันเถื่อนจากมาเลเซียมานานกว่า 10 ปี แต่ไม่เคยพบว่าการจัดหาน้ำมันจะยากลำบากเท่าครั้งนี้ โดยได้รับข้อมูลจากคนกลางว่า สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มมาตรการควบคุมเข้มงวดของตำรวจมาเลเซียตามแนวชายแดน รวมถึงการตรวจสอบเข้มที่สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ตุมปัตและรันเตาปันยัง โดยปกติการลักลอบนำน้ำมันจะใช้เส้นทางผ่านท่าข้ามผิดกฎหมาย เช่น บริเวณหมู่บ้านลูบ็อกกง (Lubok Gong) และบ้านรันเตาปันยัง (Rantau Panjang) หรืออาศัยการซื้อซ้ำหลายครั้งผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร กักกัน และความปลอดภัย (ICQS) รันเตาปันยัง แต่ปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการได้สะดวกเช่นเดิม
อาหมัดยังระบุอีกว่า ไม่เพียงแต่น้ำมันเถื่อนที่ขาดแคลน แม้แต่น้ำมันในสถานีบริการก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ผู้ค้าหลายรายต้องปิดแผงชั่วคราว และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย อาจต้องพิจารณาเปลี่ยนอาชีพในอนาคต ขณะที่บางรายหากยังมีน้ำมันเหลืออยู่ ก็อาจเก็บไว้ใช้เองแทนการนำออกจำหน่าย เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าปัญหาการขาดแคลนจะสิ้นสุดเมื่อใด
ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า ร้านค้าและแผงลอยกว่า 100 แห่งในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งเคยจำหน่ายน้ำมันเบนซิน RON95 ที่ลักลอบนำเข้าจากรัฐกลันตัน ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนเกือบหยุดชะงัก หลังอุปทานขาดหายตั้งแต่เดือนที่ผ่านมา จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่า บรรยากาศการค้าขายที่เคยคึกคักกลับเงียบเหงา หลายร้านปิดตัวลง โดยตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมง พบเพียง 3 ร้านที่ยังเปิดจำหน่าย และต้องจำกัดการขายเพียง 1 ลิตรต่อครั้ง เนื่องจากมีน้ำมันเหลืออยู่ในปริมาณจำกัดเท่านั้น