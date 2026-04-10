รอง มทภ.2 ปลื้ม พ่อส่งลูกสมัครทหารโอนเงินให้ 5 หมื่น เผยอยากให้กลับมามีวินัย

พ่อใจเด็ดเดิมพันส่งลูกสมัครทหาร โอนเงินกันสดๆ 5 หมื่นบาท เหตุผลอยากไปได้วินัย ได้แนวคิดเป็นผู้ใหญ่ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นพยานสุดปลื้ม ส่งช่วยมณฑลทหารบกที่ 14 ทหารเสือราชินี
วันนี้ (10 เม.ย.) บนโซเชียลแชร์ภาพจากเฟซบุ๊ก Mammoth S Nutt ของ พล.ต.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ระหว่างตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2569 อำเภอเมืองนครราชสีมา ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จ.นครราชสีมา เมื่อวานนี้ (9 เม.ย.) แล้วพบกับครอบครัวผู้เข้ารับการตรวจเลือกรายหนึ่ง
โดยระบุข้อความว่า "วันนี้มาตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกฯ ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา คุณพ่อเดินมาหาบอกว่า “ท่านรองแม่ทัพครับ ผมอยากให้ลูกสมัครเป็นทหารครับ ผมมีกิจการอยู่ที่บ้านแต่อยากให้ลูกไปได้วินัย ได้แนวคิดเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ปลดออกมาจะได้หายห่วง ท่านรองแม่ทัพช่วยหน่อยครับ ผมว่าเขาเชื่อท่านครับ”
เรียกเขามาคุย เป่ากระหม่อมไป 2-3 ที พ่อเสริมว่า “ถ้าสมัครพ่อให้ 50,000” เป็นที่มาของภาพสัญญาลูกผู้ชายระหว่างพ่อกับลูก มีผมเป็นพยาน แม่เป็นช่างภาพ จับมือเสร็จ พ่อโอนเงินเข้าบัญชีลูกทันที หนุ่มน้อยเลยกลายเป็น “ทบ.2 ส่งช่วย มทบ.14” ทหารเสือราชินี เป็นทหาร ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดครับ"
สำหรับ มทบ.14 คือ มณฑลทหารบกที่ 14 ถนนสุขุมวิท ค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง จ.ชลบุรี