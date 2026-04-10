โจรเหิม ขโมยหัวทองเหลืองสายดับเพลิง รพ.ชลบุรี 30 หัว ไฟไหม้ขึ้นมาอาจฉิบหายได้

โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศตามหาคนร้าย ขโมยหัวทองเหลืองสายดับเพลิง ตึกผู้ป่วยในและอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายมาก
วันนี้ (10 เม.ย.) โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศตามหาคนร้ายที่ก่อเหตุขโมยหัวทองเหลืองสายดับเพลิง ระบุว่า เมื่อเย็นวันที่ 7 เม.ย. เกิดเหตุขโมยหัวทองเหลืองสายดับเพลิง ของตึกผู้ป่วยในและอาคารศูนย์ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลชลบุรี เบื้องต้นพบว่ามีหัวดับเพลิงทองเหลืองสูญหาย ประมาณ 30 หัว ซึ่งหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายมาก
ทางโรงพยาบาลได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบผู้กระทำการขโมยดังกล่าว และได้ดำเนินการแจ้งความไว้แล้ว ทั้งนี้หากมีผู้พบเห็นเหตุการณ์ หรือใดๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจับกุมผู้กระทำผิด หรือได้ของคืน กรุณาแจ้งที่โรงพยาบาลชลบุรี โทร. 038-931-096 หรือ สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี โทร. 081-982-6191 และ 087-880-0191