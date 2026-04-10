ทภ.2 จัดสร้าง "เหรียญยุทธบดินทร์-ยุทธศตรวรรษ" เป็นเกียรติแก่ผู้เสียสละ-ต่อลมหายใจครอบครัวผู้กล้า

"ชัยชนะที่มีราคาต้องจ่าย... และคำสัญญาที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
ในวันที่เสียงปืนดังสนั่นเหนือเส้นเขตแดน สิ่งที่เดิมพันไม่ใช่แค่พื้นที่ทับซ้อน แต่มันคือ "อธิปไตย" ของชาติ
ทุกชัยชนะมีราคาที่ต้องจ่าย กระสุนปืนไม่ได้ทำลายเพียงสิ่งก่อสร้าง แต่มันพรากคนรักไปตลอดกาล
กองทัพภาคที่ 2 จึงขอทำตาม "สัญญาใจ" ผ่านการจัดสร้าง "เหรียญยุทธบดินทร์-ยุทธศตรวรรษ" เพื่อให้ชื่อของผู้เสียสละยังคงอยู่ และรายได้จะส่งต่อเป็นลมหายใจให้ครอบครัวผู้กล้าผ่านกองทุนยุทธการยุทธบดินทร์-ศตวรรษ
ช่องทางการสั่งจอง 3 ช่องทาง Online :
-Facebook Page : เหรียญยุทธบดินทร์-ศตวรรษ
-Line Official : https://lin.ee/RWpMOwH
-Sale Page : https://yutthabodin.nativewhale.com/
เหรียญยุทธบดินทร์-ศตวรรษแนวคิดการออกแบบเหรียญ หนุมานแปดกร - กองทัพภาคที่ 2.เหรียญนี้ออกแบบโดยอัญเชิญ หนุมาน วีรบุรุษผู้ทรงฤทธิ์จากวรรณคดี รามเกียรติ์ มาเป็นสัญลักษณ์แห่ง ความกล้าหาญ ปัญญา ความจงรักภักดี และความเสียสละ อันเป็นคุณลักษณะของนักรบไทย.องค์หนุมานแปดกร หมายถึง พลังและศักยภาพของกองทัพที่พร้อมปฏิบัติภารกิจได้รอบด้าน ทั้งการพิทักษ์อธิปไตยของชาติ การรักษาความมั่นคงชายแดน และการคุ้มครองประชาชน อาวุธและสิ่งสัญลักษณ์ในแต่ละกร สื่อถึงคุณลักษณะของกำลังพลกองทัพภาคที่ 2 ได้แก่
• ธงชัย แทนเกียรติยศและชัยชนะของกองทัพ
• พระขรรค์ แทนความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของนักรบ
• ตรีศูล สื่อถึงการพิทักษ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
• คันศร แทนยุทธศาสตร์และความพร้อมในการป้องกันประเทศ
• ลูกศร แทนความแม่นยำและความรวดเร็วในการปฏิบัติการ
• คทา แทนพลังและความเข้มแข็งของกำลังรบ
• จักร สื่อถึงพลังอำนาจ ความยุติธรรม และการปราบปรามภัยคุกคามต่อแผ่นดิน
• สังข์ สื่อถึงสิริมงคลและชัยชนะ.องค์หนุมานประดิษฐานอยู่ภายในกรอบวงลายไทย อันหมายถึง ความเป็นเอกภาพ ความมั่นคง และเกียรติภูมิของกองทัพไทย
เหรียญนี้จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกำลังพลกองทัพภาคที่ 2 ผู้มีทั้งพลัง ปัญญา และความจงรักภักดี พร้อมยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินไทยอย่างมั่นคง