ACEpro พลิกโฉม EdTech ไทย! ประกาศรีแบรนด์ใหญ่ชูระบบนิเวศพัฒนาทักษะ 360 องศา ผนึกพันธมิตรโลกแก้เกมวิกฤต "ทักษะหมดอายุ" ในยุค AI

ACE Languages ผู้นำนวัตกรรม EdTech ผู้สร้างปรากฏการณ์การเรียนภาษาผ่านแพลตฟอร์ม AI ระดับโลกอย่าง Voxy ในประเทศไทย ประกาศก้าวสำคัญสู่การเป็น "ACEpro" ภายใต้คอนเซปต์ "Where Professionals Grow" หลังประสบความสำเร็จในการให้บริการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับองค์กรชั้นนำมากว่า 8 ปี รุกตลาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแบบครบวงจร (Total People Development Solution) ขนทัพพันธมิตรชั้นนำระดับโลก อาทิ Pearson, Unlock Dynamic, SpeakPro และ ShakeSphere มุ่งเป้าเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการแก้ปัญหา Skill Gaps ขององค์กรไทยที่กำลังเผชิญวิกฤตทักษะขาดแคลนรุนแรงที่สุดในเอเชีย
ดร.ณัฐพนธ์ จาวลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีอี แลงเกวจส์ จำกัด ผู้ให้บริการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแบบ 360 องศา ACEproกล่าวว่า ในยุคที่โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากกระแสดิจิทัล และ AI ปัญหาช่องว่างทักษะของบุคลากร (Skill Gaps) ได้กลายเป็นความท้าทายอันดับต้น ๆ ขององค์กร รายงานFuture of Jobs Report 2025 จาก World Economic Forum ระบุว่า พนักงานกว่า 50% ทั่วโลกจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะใหม่(Reskilling) อย่างเร่งด่วน ขณะที่ "อายุขัย" ของทักษะวิชาชีพ (Half life of Skills) ลดลงเหลือเพียง 5 ปี และทักษะด้านเทคโนโลยีอาจสั้นลงเหลือเพียง 2 ปีครึ่ง
สำหรับประเทศไทย กำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติ โดยข้อมูลจาก Hays Asia Salary Guide 2025 พบว่าองค์กรในประเทศไทยกว่า 71% ประสบปัญหาขาดแคลนทักษะในระดับ "ปานกลางถึงรุนแรง" ซึ่งสูงที่สุด ในเอเชียเทียบเท่ากับญี่ปุ่น โดยทักษะที่องค์กรไทยต้องการมากที่สุด ได้แก่ความสามารถในการเรียนรู้และ พัฒนาตนเอง(Ability to Learn & Upskill) และทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (Communication & Interpersonal Skills)
"จากความท้าทายดังกล่าว ประกอบกับประสบการณ์ในการให้บริการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือVoxy มีผู้ใช้งานกว่า 5 ล้านคนใน 150 ประเทศทั่วโลก ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรร่วมหมื่นคน ขององค์กรชั้นนำกว่า 500 ราย
“โดยตลอด 8 ปีที่ดำเนินการในไทยที่มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเติมช่องว่างทักษะขององค์กรต่าง ๆ ทำให้เรามองเห็นโอกาสในการช่วยเติมเต็มช่องว่างทักษะอื่น เราจึงตัดสินใจ รีแบรนด์จาก เพื่อต่อยอดจากรากฐานที่แข็งแกร่งด้านภาษา สู่การเป็นพันธมิตรด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแบบครบวงจร 360 องศา” ดร.ณัฐพนธ์ กล่าว
ACEpro คือก้าวสำคัญครั้งใหม่ ด้วยการจับมือกับพันธมิตรด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไม่ว่าจะเป็น ทักษะภาษาและการสื่อสาร ภาวะผู้นำ การคิดเชิงกลยุทธ์ การขาย และการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในองค์กร สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ และขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ
ACEpro ออกแบบ 4 ระบบนิเวศการพัฒนาทักษะ (Skills Development Ecosystem)
1. พัฒนาและฝึกอบรมด้านการสื่อสารและภาษาต่างประเทศ (Innovative Language & Communication Training) ทั้งในมิติของทักษะภาษาและการสื่อสาร ผ่านแพลตฟอร์ม Voxy ที่ขับเคลื่อน ด้วย AI พร้อม Professional Skills Camps ออกแบบเพื่อตอบโจทย์เฉพาะองค์กรรวมทั้ง English Club โซลูชันพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ออกแบบตามบริบทธุรกิจขององค์กร พร้อม Versant Skills Assessment ที่ร่วมกับ Pearson บริษัทด้านการศึกษาชั้นนำระดับโลกจาก สหราชอาณาจักร ดำเนินงานใน 70 ประเทศ ในการประเมินทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ของ Pearson
2. ประยุกต์ใช้ AI และดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน(AI Adoption & Digital Transformation) ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และ การนำเทคโนโลยีปัญญา ประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ (AI Adoption) โดย ACEpro ได้ร่วมกับShakeSphere ที่ปรึกษาด้าน Digital & AI ที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยให้องค์กรนำ AI มาใช้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การมองหาโอกาส การปรับกระบวนการทำงาน ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าให้กับงานและธุรกิจ
3. พัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่และกรอบความคิด(Modern Leadership & Mindset) ครอบคลุมทั้งด้านการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) กรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และ การบริหารจัดการแบบคล่องตัว (Agile Management) ซึ่ง ACEpro ได้จับมือกับ Unlock Dynamic ที่ปรึกษาด้าน Leadership & Executive Coaching ด้วยประสบการณ์ในเอเชียกว่า 31 ปี ในการช่วยปลดล็อคศักยภาพผู้นําเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน
4. ทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ (Sales Mastery) ที่ ACEpro ได้ร่วมกับ SpeakPro บริษัทฝึกอบรมด้าน Sales & Presentation Skills ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขายและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เพื่อร่วมออกแบบแผนการพัฒนาทักษะการขายตามกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเร่งสร้างศักยภาพทีมขายให้สามารถยืนหนึ่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
“ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา เราช่วยพัฒนาบุคลากรให้องค์กรชั้นนำกว่า 500 แห่ง การรีแบรนด์เป็น ACEpro ในครั้งนี้ คือการนำจุดแข็งด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ มาประสานกับความเชี่ยวชาญของพันธมิตรระดับโลก เพื่อสร้างจุดบรรจบของการพัฒนาที่ 'ครบ จบ ในที่เดียว' สำหรับคนทำงานยุคใหม่” ดร.ณัฐพนธ์ กล่าวทิ้งท้าย
