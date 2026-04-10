หลังสงกรานต์พระราม 2 อ่วม! 20 เม.ย. ก่อสร้างต่อเนื่อง ยันทางด่วนดาวคะนอง

กรมทางหลวงหยุดงานก่อสร้างชั่วคราว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 แจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ 20 เม.ย. ติดตั้งชิ้นส่วนทางยกระดับส่วนที่เหลือ ปิดเบี่ยงการจราจร 2 จุด อีกด้านโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 แจ้งปิดเบี่ยงการจราจร ด่านฯ ดาวคะนอง ขาเข้ากรุงเทพฯ ด้านซ้ายทาง 1 เลน และช่องเก็บค่าผ่านทางที่ 4 และ 5 อีก 2 เลน เพื่อติดตั้งคานขวาง
วันนี้ (10 เม.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง แจ้งประชาสัมพันธ์ หยุดงานก่อสร้างชั่วคราวและคืนผิวจราจรช่องทางหลักถนนพระราม 2 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยระบุว่า ขณะนี้พื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน–บ้านแพ้ว ตอน 4 และตอน 7 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัย ภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการยกติดตั้งและยึดชิ้นส่วนโครงสร้างในบริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจรติดขัดให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมทางหลวงได้หยุดงานก่อสร้างทั้งหมดชั่วคราว พร้อมคืนผิวจราจรในช่องทางหลักบนถนนพระราม 2 ทั้งทิศทางขาเข้าและขาออก เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสัญจรได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัยสูงสุด
สำหรับการจัดการจราจรภายหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางหลักในบางจุดอีกครั้ง เพื่อเข้าดำเนินงานยกติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางยกระดับในส่วนที่เหลือให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยมีแผนการปิดเบี่ยงการจราจร บริเวณ กม.26 และ กม.30+500 เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2569 เป็นต้นไป เฉพาะช่วงเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 20.00 น.
ทั้งนี้ กรมทางหลวงมีเป้าหมายให้การดำเนินงานขั้นตอนการยกติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางยกระดับของทางหลักในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ และสามารถคืนผิวจราจรช่องทางหลักได้ก่อนช่วงวันเปิดภาคเรียน (กลางเดือน พ.ค. 2569) เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางในช่วงเวลาเร่งด่วน
อีกด้านหนึ่ง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญา 3 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณด่านฯ ดาวคะนอง ขาเข้ากรุงเทพฯ ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 ช่องจราจร และช่องเก็บค่าผ่านทางที่ 4 และ 5 จำนวน 2 ช่องจราจร ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. ถึง 30 ก.ย. 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น ขออภัยในความไม่สะดวก