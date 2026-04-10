“POINTX” จับมือพาร์ทเนอร์ระดับโลก “คอลลินสัน อินเตอร์เนชันแนล” ยกระดับการใช้พอยท์ สู่ประสบการณ์การเข้าใช้ห้องรับรองสนามบินกว่า 1,800 แห่งทั่วโลก ผ่าน LoungeKey™

POINTX แอปพลิเคชันรวมและแลกคะแนนสะสม ภายใต้กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ ผนึกกำลัง คอลลินสัน อินเตอร์เนชันแนล (Collinson International) ผู้นำระดับโลกด้านประสบการณ์ในสนามบิน โซลูชันด้านลอยัลตี้ และการดูแลลูกค้า รวมถึงเป็นเจ้าของและผู้ให้บริการ Priority Pass ร่วมกันนำเสนอ LoungeKey™ โปรแกรมดิจิทัลด้านประสบการณ์การเดินทาง ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงสิทธิประโยชน์ระดับพรีเมียมได้อย่างสะดวกสบายทั่วโลก
ผู้ใช้งาน POINTX สามารถใช้คะแนนแลก e-Coupon LoungeKey Pass เพื่อเข้าถึงเครือข่ายห้องรับรองสนามบิน พร้อมสัมผัสประสบการณ์และสิทธิประโยชน์ด้านการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านค้าปลอดภาษี สปา และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย ครอบคลุมเครือข่ายกว่า 1,800 แห่ง ในสนามบินกว่า 832 แห่งทั่วโลก พร้อมส่งโปรโมชันพิเศษต้อนรับช่วงสงกรานต์ แลก e-Coupon LoungeKey Pass มูลค่า 1,427 บาท ใช้คะแนนเพียง 15,456 POINTX จากปกติ 18,400 POINTX ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 - วันที่ 25 เมษายน 2569
นายกฤตธี มโนลีหกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พอยท์เอกซ์ จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันการเดินทาง และประสบการณ์การใช้ห้องรับรองสนามบินได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ผู้คนยุคใหม่ ส่งผลให้ ‘พอยท์สะสม’ มีบทบาทมากกว่าการแลกสิทธิประโยชน์ทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มนักเดินทางซึ่งมีการสะสมและใช้พอยท์ในสัดส่วนที่สูง
เราจึงเล็งเห็นโอกาสในการนำ POINTX เข้าไปเติมเต็มไลฟ์สไตล์ดังกล่าว ให้พอยท์สามารถสร้างคุณค่าได้มากกว่าที่เคย ความร่วมมือกับ LoungeKey ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายอีโคซิสเทมของ POINTX สู่ประสบการณ์การเดินทางระดับโลก ไม่เพียงช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน แต่ยังยกระดับบทบาทของพอยท์ให้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเดินทางอย่างแท้จริง ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น”
นายโรฮาน บัลลา (Rohan Bhalla) รองประธานฝ่ายโซลูชันธุรกิจประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทคอลลินสัน อินเตอร์เนชั่นแนลบริษัท กล่าวว่า “ความต้องการด้านการเดินทางในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์ด้านการเดินทางกันมากขึ้น เช่น การเข้าใช้ห้องรับรองสนามบิน โดยผลการสำรวจของเราพบว่า 79% ของนักเดินทางในประเทศไทยมองว่าการเข้าถึงห้องรับรองสนามบินและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินทาง เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ POINTX เพื่อนำเสนอประสบการณ์การเดินทางที่ดียิ่งขึ้นผ่านเครือข่าย LoungeKey และพร้อมต้อนรับผู้ใช้งานสู่เครือข่ายสนามบินทั่วโลก”
เพื่อฉลองความร่วมมือในครั้งนี้ POINTX ได้จัดโปรโมชัน Flash Deal ใช้คะแนน POINTX แลกรับ e-Coupon LoungeKey Pass ในเรทพิเศษ โดย e-Coupon LoungeKey Pass มูลค่า 1,427 บาท สามารถแลกได้โดยใช้พอยท์เพียง 15,456 POINTX จากปกติ 18,400 POINTX ตั้งแต่ วันที่ 25 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2569 นี้ เพื่อชวนลูกค้า POINTX ยกระดับทุกการเดินทางให้สะดวกสบายกว่าที่เคย
ขั้นตอนการแลก LoungeKey Pass บนแอป POINTX
ผู้ใช้งานสามารถใช้คะแนน POINTX จากบัตรเครดิตและบัตรเดบิต SCB, บัตรเครดิต CardX หรือสามารถโอนคะแนนจากพาร์ทเนอร์ชั้นนำมาใช้ในการแลกรับ LoungeKey Pass ตาม 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
เปิดแอป POINTX เข้าเมนู XStore และเลือก “ท่องเที่ยว”
เลือก LoungeKey Pass และกด “แลกของรางวัล (Redeem Reward)”
เลือกที่มาของคะแนน กด “ตรวจสอบข้อมูล” และ “ยืนยัน”
กลับไปที่หน้าแรก และตรวจสอบ e-Coupon ได้ที่เมนู “คูปองของฉัน (My Coupons)”
ขั้นตอนการใช้รหัส LoungeKey Pass เพื่อลงทะเบียนรับ LoungeKey Digital Card (QR Code)
เข้าสู่ https://pointx.lkp.loungekey.com/ และกดปุ่ม Get Now
กรอกข้อมูลผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต หรือ Boarding Pass จากนั้นระบุอีเมล และใส่รหัสที่แลกจากแอป POINTX ในช่อง Promo Code แล้วกด Apply
ตรวจสอบข้อมูล และกด Add to Cart เพื่อยืนยันรายการ โดยระบบจะส่ง QR Code ให้ทางอีเมลที่ระบุไว้
เมื่อถึงสนามบิน แสดง QR Code พร้อม Boarding Pass ณ จุดให้บริการ เพื่อเข้าใช้เลานจ์
* QR Code มีอายุการใช้งาน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับผ่านทางอีเมล
เริ่มต้นยกระดับประสบการณ์การใช้พอยท์ไปอีกขั้นกับ POINTX แลกรับ e-Coupon LoungeKey Pass ได้แล้ววันนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ https://pointx.com/pointx-loungekey-pass-2026
ลูกค้าทุกท่านยังสามารถใช้คะแนน POINTX เปิดประสบการณ์ใหม่ เพิ่มความคุ้มค่าให้ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะกิน ช้อป เที่ยว หรือใช้จ่ายอื่น ๆ ก็สามารถใช้พอยท์ได้อย่างอิสระ ทุกที่ ทุกเวลา ไม่มีขั้นต่ำในการใช้
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท พอยท์เอกซ์ จำกัด และ LoungeKey กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า