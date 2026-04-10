The Eye-Diagnostic Billboard ผลงานความร่วมมือของโรงพยาบาลพระรามเก้า และ Plan B Media ได้รับรางวัล Gold Awards จากเวที MAAT Media Awards

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลพระรามเก้า คือความสำเร็จของผลงาน “The Eye-Diagnostic Billboard” ซึ่งพัฒนาร่วมกับ Plan B Media และได้รับรางวัล Gold Awards สาขา Best Use of OOH and Transit (Sub: Best Use of Non-Movable) จากเวที MAAT Media Awards จัดโดยสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ภายใต้แนวคิด “Branded Media: Powering Brands through Media Excellence”
ผลงาน “The Eye-Diagnostic Billboard” สะท้อนแนวคิดของโรงพยาบาลพระรามเก้าในการต่อยอดองค์ความรู้ทางการแพทย์สู่การสื่อสารที่เข้าถึงผู้คนในชีวิตประจำวัน โดยใช้จอ Billboard ของ Plan B เป็นจอทดสอบคัดกรอง “ภาวะวุ้นตาเสื่อม” สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะวุ้นตาเสื่อม ซึ่งเป็นภาวะที่หลายคนอาจมองข้ามในระยะเริ่มต้น เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้คนหันมาสังเกตความผิดปกติของการมองเห็น และเห็นความสำคัญของการเข้ารับการตรวจอย่างเหมาะสมตั้งแต่เนิ่น ๆ
ในฐานะผู้สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระรามเก้ามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อความคิดสร้างสรรค์ทำงานร่วมกับความรู้ทางการแพทย์ สื่อหนึ่งชิ้นสามารถสร้างคุณค่าได้มากกว่าการสื่อสาร โดยช่วยจุดประกายให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
พญ.ชญาตา เหลี่ยมศิริเจริญ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า “ภาวะวุ้นตาเสื่อมเป็นอาการที่หลายคนอาจมองข้าม เพราะอาจเริ่มจากเพียงหยากไย่ลอยในสายตาหรือจุดดำเล็ก ๆ แต่หากปล่อยไว้ อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ การที่สื่อสามารถทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้น ถือเป็นอีกมิติหนึ่งของการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่เข้าถึงผู้คนได้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้ที่มีความกังวลหรือสังเกตพบความผิดปกติในการมองเห็น สามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลพระรามเก้า โทร.1270 หรือ Line: @praram9hospital”
รางวัลนี้จึงไม่เพียงสะท้อนความสำเร็จของงานสร้างสรรค์ แต่ยังตอกย้ำถึงคุณค่าของความร่วมมือระหว่างภาคสื่อและภาคการแพทย์ ในการส่งต่อข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีความหมายต่อชีวิตผู้คน