เกือบไม่รอด หนุ่มจับได้ใบดำ ว่ายน้ำแก้บนแต่ตะคริวกิน ตำรวจ 3 นายโดดช่วยชีวิต

ตำรวจ สน.เพชรเกษม 3 นาย เข้าช่วยเหลือหนุ่มรายหนึ่ง ตะคริวกินกำลังจะจมน้ำ กลางคลองภาษีเจริญ บริเวณวัดม่วง หลังจับได้ใบดำแล้วกำลังว่ายน้ำแก้บน แต่เกือบเอาตัวไม่รอด สุดท้ายหิ้วขึ้นมาจากน้้ำอย่างปลอดภัย
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวานนี้ (9 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจและจราจร สน.เพชรเกษม ที่ดูแลความสงบเรียบร้อยการตรวจเลือกทหารกองเกิน ที่โรงเรียนวัดม่วง แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ พบเห็นชายรายหนึ่งมีท่าทีกำลังจะจมน้ำ กลางคลองภาษีเจริญ ทำให้ ร.ต.ต.สามารถ เกิดเรือง รอง สวป.สน.เพชรเกษม, ร.ต.ต.บุญฤทธิ์ แต้มช่วย รอง สว.จร.สน.เพชรเกษม และ ส.ต.อ.ธนาคาร ถุงเสน ผบ.หมู่ (ป.) สน.เพชรเกษม ตัดสินใจกระโดดช่วยชายคนดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที
ผู้ประสบเหตุทราบชื่อภายหลังคือนายโอปอ (สงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี สอบถามเจ้าตัวให้การว่า เพิ่งเสร็จสิ้นการตรวจเลือกทหารกองเกิน ตนได้บนบานศาลกล่าวไว้ว่าหากจับได้ใบดำ จะว่ายน้ำข้ามคลองภาษีเจริญเพื่อเป็นการแก้บน เมื่อสมความปรารถนา จึงได้ลงไปว่ายน้ำตามที่บนไว้ แต่เมื่อถึงบริเวณกลางคลองกลับเกิดอาการตะคริวที่ขาอย่างรุนแรงจนไม่สามารถพยุงตัวได้และกำลังจะจมน้ำ ก่อนที่ตำรวจจะเข้าช่วยเหลือขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัย
ต่อมาทางครอบครัวได้เข้าขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 นายที่ช่วยชีวิตบุตรชายเอาไว้ได้ ส่วน พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม มอบรางวัลภายใต้โครงการ “ตำรวจทำดีมีรางวัล” แก่ตำรวจทั้ง 3 นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป
