เอส เอฟ และ จีดีเอช เปิดรอบพิเศษ “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” เติมเต็มรอยยิ้มผู้พิการทางการเห็น ผ่านแอปฯ PANNANA

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสร้างประสบการณ์ ความบันเทิงที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน ล่าสุดจับมือ GDH จัดรอบฉายพิเศษภาพยนตร์ชวนซึ้ง “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการเห็นได้สัมผัสความสุข ในโรงภาพยนตร์อย่างเท่าเทียม ผ่านแอปพลิเคชัน “พรรณนา” (PANNANA) ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความประทับใจ เสียงหัวเราะ และรอยยิ้มตลอดการรับชมภาพยนตร์ พร้อมต่อยอดความสุขด้วยกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟหลังจบเรื่อง เมื่อทีมนักแสดงและผู้สร้างนำโดย เจ้านาย - จินเจษฎ์ วรรธนะสิน, อัตตา เหมวดี ผู้กำกับ และ วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ โปรดิวเซอร์ มาร่วมพูดคุยอย่างใกล้ชิด เปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้แบ่งปันความรู้สึก พร้อมรับของที่ระลึกกลับบ้าน สร้างโมเมนต์ดี ๆ ที่น่าจดจำ
แอปพลิเคชัน “พรรณนา” (PANNANA) เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้พิการทางการเห็นสามารถรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ร่วมกับบุคคลทั่วไปได้ ผ่านระบบเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ที่ช่วยถ่ายทอดรายละเอียดของภาพ เพิ่มอรรถรสและจินตนาการในการรับชมได้อย่างเต็มที่
พิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า “เอส เอฟ สนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชัน PANNANA อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และได้ร่วมจัดทำเสียงบรรยายภาพให้กับภาพยนตร์ไทยมาแล้วกว่า 23 เรื่อง เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงความบันเทิงอย่างเท่าเทียม โดยภาพยนตร์ “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เปี่ยมด้วยความอบอุ่น ซึ่งนอกจากรอบพิเศษแล้ว ผู้พิการทางการเห็นยังสามารถ รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ผ่านแอปฯ PANNANA ได้ในโรงภาพยนตร์เอส เอฟ ทั่วประเทศ
นอกจากนี้ เอส เอฟ ยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SF+ Package (สำหรับผู้พิการ) ให้สามารถรับชมภาพยนตร์เรื่อง “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” ในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 100 บาท เพียงสมัครสมาชิกและแสดงบัตรประจำตัวผู้พิการ ตั้งแต่วันนี้จนตลอดโปรแกรมฉาย (จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 เรื่อง เฉพาะที่นั่ง Bench และ Deluxe ในโรงภาพยนตร์ปกติ รวม 10,000 สิทธิ์)”
ภาพยนตร์ “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” ฉายแล้ววันนี้ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทั่วประเทศ สามารถเช็กรอบ-ซื้อตั๋วได้ผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema, www.sfcinema.com และจุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ทุกสาขา พร้อมทั้งตรวจสอบโปรโมชัน ติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านโซเชียลมีเดีย SF Cinema และ #Sfcinema