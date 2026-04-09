สทบ. คิกออฟ “กองทุนชุมชนเมือง” พลิกโมเดลสู้เศรษฐกิจ! เพื่อคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ ที่ยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) รุกหนักขับเคลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดการดำเนินงานกองทุนชุมชนเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดหลัก “กองทุนพัฒนาเมืองเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของคนกรุงเทพฯ” มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองผ่านกลไกการกระจายอำนาจให้ชุมชนบริหารจัดการตนเองอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายชาญกิจ ไตรรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ภายใต้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติ (กทบ.) เปิดเผยในงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนดำเนินงานกองทุนชุมชนเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ ว่า โครงการนี้ คือการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของกองทุนหมู่บ้านในบริบทเมือง โดยเป้าหมายหลักไม่ใช่เพียงการปล่อยสินเชื่อ แต่คือการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ นโยบายการดำเนินงานกองทุนชุมชนเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในวงกว้าง พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน เพื่อสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

“เราไม่ได้มาเพื่อแค่ให้กู้เงินไปใช้จ่าย แต่เรามาเพื่อ ‘สอนจับปลา’ โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนกรุงเทพฯ” คุณชาญกิจกล่าว พร้อมระบุว่าตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ที่แท้จริงของ สทบ. รอบนี้คือ “รายได้ของประชาชนที่เพิ่มขึ้น” และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นผล นายชาญกิจกล่าว
ผ่ากลยุทธ์ 5 ปรัชญา สู่การฟื้นฟูกองทุนที่ซบเซา
โครงการนี้ขับเคลื่อนภายใต้ปรัชญาหลัก 5 ประการ ได้แก่

1. เสริมสร้างสำนึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น

2. ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง

3. เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียม

4. เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม

5. กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน

นอกจากการชี้แจงนโยบายแล้ว ภายในงานยังมีการเสวนาเจาะลึกถึงความท้าทายของชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน ทั้งในด้านการเงินและคุณภาพชีวิต โดย สทบ. ได้วางโรดแมปในการฟื้นฟูกองทุนที่เคยซบเซาในพื้นที่ กทม. ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ๆ การสร้างอาชีพเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลก และการจับมือกับพันธมิตรระดับมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริง เติมเต็มองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและนวัตกรรมอาชีพที่ตอบโจทย์โลกปัจจุบัน
ยกระดับสู่ “สถาบันการเงินชุมชน” สู้ศึกหนี้นอกระบบ หนึ่งในประเด็นไฮไลท์จากการสัมภาษณ์คือการยกระดับกองทุนหมู่บ้านในกรุงเทพฯ ให้เป็น “สถาบันการเงินชุมชน” ที่มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นเกราะป้องกันและทางออกให้กับประชาชนที่เผชิญกับปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็น Pain Point ใหญ่ของคนเมืองในปัจจุบัน นอกจากนี้ เพื่อให้เท่าทันการสื่อสารในยุคดิจิทัล สทบ. ยังได้เปิดตัวช่องทางการสื่อสารใหม่ผ่าน Line OA: @LoveBangkok เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นจากคนกรุงเทพฯ โดยตรง

“คนกรุงเทพฯ มีความท้าทายที่ต่างจากต่างจังหวัด เราจึงต้องระดมสมองและฟังเสียงจริงจากพื้นที่ เพื่อให้เม็ดเงินและนโยบายลงไปถึงมือสมาชิกอย่างโปร่งใสและถูกจุดที่สุดผมเชื่อมั่นว่ากองทุนพัฒนาเมืองนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนชีวิตคนกรุงเทพฯ ให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง” นายชาญกิจ กล่าวทิ้งท้าย

สทบ. มั่นใจว่าการพลิกโฉมกองทุนพัฒนาเมืองในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชน แต่ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของหน่วยงานในฐานะที่พึ่งพิงหลักด้านเศรษฐกิจฐานรากของคนเมือง
อย่างยั่งยืน










