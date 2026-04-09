IF จัดแคมเปญ “แจกความสดชื่น เติมสุขทุกเส้นทาง” จับมือตำรวจทางหลวง แจกเครื่องดื่มคลายร้อนช่วงสงกรานต์กว่า 10,000 ขวด ณ 6 จุดบริการหลักทั่วประเทศ

บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแบรนด์ IF (อีฟ), ชาจิง และ วิตอะเดย์ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ภายใต้แคมเปญ “แจกความสดชื่น เติมสุขทุกเส้นทาง” เพื่อส่งต่อความห่วงใยแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว พร้อมสนับสนุนให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัย สดชื่น และอุ่นใจตลอดเส้นทาง
บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด กล่าวว่า “เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาสำคัญที่คนไทยจำนวนมากออกเดินทางเพื่อกลับไปใช้เวลากับครอบครัว IF จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความสดชื่นและกำลังใจให้กับประชาชนผ่านแคมเปญ “แจกความสดชื่น เติมสุขทุกเส้นทาง” โดยหวังว่าการสนับสนุนเครื่องดื่มในครั้งนี้ จะช่วยเติมพลัง คลายความเหนื่อยล้า และทำให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น”
ด้าน พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. กองบังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวว่า “ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี มีประชาชนจำนวนมากเดินทางออกจากกรุงเทพฯ และเดินทางข้ามจังหวัดอย่างต่อเนื่อง การมีจุดบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสนับสนุนเครื่องดื่มและสร้างบรรยากาศแห่งความห่วงใย ถือเป็นอีกส่วนสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกและผ่อนคลายมากขึ้นระหว่างการเดินทาง”
กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–11 เมษายน 2569 โดย IF เตรียมสนับสนุนเครื่องดื่มรวมกว่า 10,000 ขวด สำหรับแจกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้โดยสารรถประจำทางที่กำลังเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด เพื่อช่วยคลายร้อน ลดความอ่อนล้าจากการเดินทาง และเติมความสดชื่นระหว่างทาง อันเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนเล็กๆ ที่ช่วยให้ผู้เดินทางมีความพร้อมมากขึ้นตลอดทริปช่วงสงกรานต์
สำหรับจุดแจกเครื่องดื่มในปีนี้ มีทั้งหมด 6 จุดหลัก ครอบคลุมเส้นทางสำคัญสู่ภูมิลำเนาได้แก่
• จุดบริการตำรวจทางหลวง วังน้อย มุ่งหน้าสายเหนือและสายอีสาน
• จุดบริการตำรวจทางหลวง วังมะนาว มุ่งหน้าสายใต้
• จุดบริการทางพิเศษ ด่านบางแก้ว มุ่งหน้าสายใต้
• ด่านบางปะอิน มุ่งหน้าสายเหนือ
• ด่านฉิมพลี มุ่งสู่ภาคอีสาน
• จุดพักรถมอเตอร์เวย์ มุ่งหน้าสายตะวันออก
ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ IF และบริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญของประเทศ พร้อมส่งต่อความสดชื่นจากเครื่องดื่มคุณภาพให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยพลัง ความสุข และความอุ่นใจตลอดช่วงสงกรานต์ปีนี้