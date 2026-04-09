ฮาสนั่น! หนุ่มเกณฑ์ทหาร "อมพระนเรศวร" หวังรอดใบแดง ชาวเน็ตลั่นแม่ทัพมารับเอง (ชมคลิป)

ไวรัลสุดฮาบรรยากาศการเกณฑ์ทหารปี 69 ที่ลพบุรี มีหนุ่มสายมูรายหนึ่งหวังพึ่งดวงขั้นสุด ด้วยการอมเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเต็มปาก หวังให้บารมีช่วยรอดใบแดง แต่สุดท้ายผลกลับพลิกล็อก เมื่อเจ้าหน้าที่ประกาศจับได้ใบแดงเต็มๆ ทำเอาเจ้าตัวถึงกับหน้าเสีย ขำไม่ออก ด้านชาวเน็ตแห่แซวสนั่น พร้อมยกให้เป็นบทเรียนสายมู ว่าจะพกพระไปทั้งที อาจต้องดูให้ดีว่าสายไหน ไม่งั้นอาจได้เป็นทหารสมใจแบบไม่ทันตั้งตัว
วันนี้ (9 เม.ย.) กลายเป็นเรื่องราวสุดพีกที่ทำเอาชาวเน็ตขำกลิ้ง เมื่อคลิปบรรยากาศการเกณฑ์ทหารปี 69 ที่ลพบุรี กลายเป็นไวรัลโด่งดัง หลังจากหนุ่มรายหนึ่งพยายามใช้ทางลัดสายมูแต่อาจจะลืมเช็กประวัติพระองค์ท่านไปนิด ในคลิปเผยให้เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่พยายามอม "เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ไว้ในปากแบบเต็มคำ กะว่าบารมีท่านต้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากใบแดงแน่นอน แต่ผลปรากฏว่าพอจับขึ้นมาปุ๊บ เจ้าหน้าที่ประกาศเสียงดังฟังชัดว่าใบแดง เล่นเอาเจ้าตัวถึงกับหน้าถอดสีแบบขำไม่ออก
ทั้งนี้ หลังจากที่คลิปเผยแพร่ออกไป คอมเมนต์ที่เรียกเสียงฮาที่สุดคือการวิเคราะห์ว่าทำไมพระท่านถึงไม่ช่วยให้รอดใบแดง ซึ่งส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า"น้องอมพระนเรศวรนะลูก ท่านคือจอมทัพ ท่านคือยอดนักรบ ท่านเห็นน้องพกท่านมา ท่านก็คงนึกว่าอยากเป็นทหารจัด เลยดึงตัวไปช่วยงานในกองทัพซะเลย หรือ อมพระสายรบมาจับใบดำใบแดง ผลลัพธ์ก็ต้องออกมาเป็นทหารอยู่แล้ว ท่านมารับตัวลูกศิษย์ไปฝึกด้วยตัวเองเลยนะเนี่ย แม้แต่ ผิดสูตรอย่างแรง พกเหรียญยอดนักรบมาสนามคัดเลือกทหาร ก็เหมือนยื่นใบสมัครล่วงหน้าให้ท่านเซ็นอนุมัติ
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้กลายเป็นบทเรียนสุดฮาให้กับชายไทยสายมูทั่วประเทศ ว่าก่อนจะบนบานหรือพกพระองค์ไหนไปคัดเลือกทหาร อย่าลืมเช็กก่อนว่าพระองค์ท่านสายบู๊ หรือ สายบุ๋น ไม่งั้นอาจจะได้ไปรับใช้ชาติแบบไม่ได้ตั้งตัวเหมือนหนุ่มรายนี้
