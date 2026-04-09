ชาวบ้านงง! เสาไฟโผล่กลางถนน ซอยบางบัวทอง สร้างใหม่แต่พลาดจุดเสี่ยง

โลกออนไลน์แห่แชร์ภาพสุดอึ้ง เสาไฟฟ้าตั้งตระหง่านกลางถนนในซอยย่านบางบัวทอง ทั้งที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จ ชาวบ้านตั้งคำถาม หน่วยงานเกี่ยวข้องประสานงานกันหรือไม่ หวั่นเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถนน
วันนี้ (9 เม.ย.) โลกโซเชียลมีเดียได้มีการแชร์ภาพจากเพจ “ข่าวคนนนท์” เผยให้เห็นสภาพถนนในซอยย่านบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเพิ่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงใหม่ แต่กลับพบสิ่งผิดปกติคือ “เสาไฟฟ้า” ที่ตั้งอยู่กลางถนนอย่างชัดเจน จนต้องมีการนำแผงกั้นสีแดงมาวางล้อมไว้เพื่อเตือนผู้สัญจร
จากภาพดังกล่าวสร้างความตกใจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง โดยเฉพาะในประเด็นความปลอดภัย เนื่องจากตำแหน่งของเสาไฟอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือผู้ที่ไม่คุ้นเส้นทาง
ทั้งนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ตั้งข้อสงสัยว่า ก่อนดำเนินการก่อสร้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวางแผนหรือประสานงานกันอย่างรอบคอบหรือไม่ เนื่องจากลักษณะดังกล่าวสะท้อนถึงความผิดพลาดในการออกแบบหรือการจัดการพื้นที่
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานชี้แจงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ประชาชนเรียกร้องให้เร่งแก้ไขโดยเร็ว เพื่อป้องกันอันตรายและสร้างความมั่นใจในการใช้เส้นทางของคนในพื้นที่ต่อไป