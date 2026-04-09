สดุดี 2 วีรบุรุษดับไฟป่า! เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนป่า "ภูหินจอมธาตุ–ภูพระบาท กรมอุทยานฯ ยกย่องเป็นผู้เสียสละเพื่อชาติ

กรมอุทยานฯ โพสต์อาลัยสุดซึ้งต่อการจากไปของ 2 เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า นายเฉลิมชัย สารสิน และ นายทองลี เดชไชย เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ–ภูพระบาท
วันนี้ (9 เม.ย.) เพจ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช“ โพสต์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ–ภูพระบาท (เตรียมการ) ผู้เสียสละทั้ง 2 ท่าน
1. นายเฉลิมชัย สารสิน (บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน)
2. นายทองลี เดชไชย (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
การสูญเสียในครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นและเสียสละอย่างยิ่งในภารกิจปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชาติ คุณงามความดีและความทุ่มเทของท่านจะอยู่ในความทรงจำของเพื่อนร่วมงานและหน่วยงานตลอดไป
ขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้สูญเสีย และขอให้ดวงวิญญาณของทั้งสองท่านไปสู่สุขคติใยสัมปรายภพด้วยเทอญ