สดุดี 2 วีรบุรุษดับไฟป่า! เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนป่า "ภูหินจอมธาตุ–ภูพระบาท กรมอุทยานฯ ยกย่องเป็นผู้เสียสละเพื่อชาติ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมอุทยานฯ โพสต์อาลัยสุดซึ้งต่อการจากไปของ 2 เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า นายเฉลิมชัย สารสิน และ ​นายทองลี เดชไชย เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ–ภูพระบาท

วันนี้ (9 เม.ย.) เพจ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช“ โพสต์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ–ภูพระบาท (เตรียมการ) ผู้เสียสละทั้ง 2 ท่าน​

1. ​นายเฉลิมชัย สารสิน (บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน)
2. ​นายทองลี เดชไชย (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

​การสูญเสียในครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นและเสียสละอย่างยิ่งในภารกิจปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชาติ คุณงามความดีและความทุ่มเทของท่านจะอยู่ในความทรงจำของเพื่อนร่วมงานและหน่วยงานตลอดไป

​ขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้สูญเสีย และขอให้ดวงวิญญาณของทั้งสองท่านไปสู่สุขคติใยสัมปรายภพด้วยเทอญ





