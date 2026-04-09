เจาะลึกวิสัยทัศน์โครงการ “ที่พักฮีลใจ: My Healing Home” กับการยกระดับโฮมสเตย์ไทยสู่หมุดหมายการพักผ่อน ผ่านนิยาม “มหัศจรรย์แห่งความเรียบง่ายที่สัมผัสได้ด้วยใจ”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปี 2569 ด้วยทิศทางที่ชัดเจนในการยกระดับจากการกระตุ้นการเดินทาง ไปสู่การสร้างคุณค่าของประสบการณ์ ภายใต้แคมเปญ “สุขทันทีที่เที่ยวไทย” ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญกับ Meaningful Experience การพักผ่อนที่มีคุณภาพ และความสมดุลของชีวิตมากยิ่งขึ้น
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผยวิสัยทัศน์การต่อยอดแนวคิดดังกล่าว ผ่านโครงการใหม่ “ที่พักฮีลใจ: My Healing Home” ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าที่พัก แต่เป็นพื้นที่พักพิงทางใจที่ช่วยเติมเต็มความสุข และสะท้อนทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวไทย ที่มุ่งสร้างทั้งคุณค่า ประสบการณ์ และความยั่งยืนไปพร้อมกัน
โครงการ “ที่พักฮีลใจ - My Healing Home” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแคมเปญ “สุขทันทีที่เที่ยวไทย” และสร้างมิติของความสุขที่ต่างจากเดิมอย่างไรบ้าง?
สุขทันทีที่เที่ยวไทยคือเป้าหมายหลักของ ททท. ที่อยากทำให้คนออกเดินทางเที่ยวเมืองไทย และค้นพบความสุขได้ง่าย ๆ ในทุกวันครับ ซึ่งโครงการที่พักฮีลใจจะเข้ามาเติมความสุขนั้นในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คือไม่ใช่แค่ไปเที่ยวแล้วจบ แต่เป็นการได้พักผ่อนจริง ๆ ได้ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ แล้วยังได้พลังชีวิตกลับไปด้วย เรียกว่าเป็น Meaningful Experience จากการท่องเที่ยว ยกระดับจากสุขทันทีให้เป็นความสุขที่ยั่งยืนได้นั่นเองครับ
ในแง่กลยุทธ์ ทำไม “โฮมสเตย์” จึงเป็นหัวใจสำคัญในการส่งมอบประสบการณ์การพักผ่อนของโครงการนี้?
สิ่งที่นักเดินทางยุคนี้ต้องการคือความจริงใจครับ ซึ่งโฮมสเตย์สามารถตอบโจทย์ได้ด้วยประสบการณ์ที่จริงใจ ทั้งความสัมพันธ์กับเจ้าบ้าน วิถีชีวิตท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมที่ไม่เร่งรีบ ล้วนเป็นเรื่องราวธรรมดา ๆ
แต่มีความพิเศษซ่อนอยู่ครับ ทำให้เกิดการพักผ่อนทั้งร่างกายและอารมณ์ เพราะฉะนั้น เราจึงเลือกโฮมสเตย์มาเป็นตัวแทนในการส่งมอบประสบการณ์ที่พักฮีลใจของคนในปัจจุบัน
ที่พักฮีลใจสะท้อนยุทธศาสตร์ “Value Over Volume” ของ ททท. อย่างไร?
เราวางกลยุทธ์โครงการนี้ให้ขับเคลื่อนด้วย 3 กิจกรรมไปพร้อม ๆ กัน เพื่อสร้างคุณค่าใน 3 จุดมุ่งหมาย
ที่สะท้อน Value Over Volume หรือการโฟกัสที่คุณค่ามากกว่าปริมาณครับ นั่นก็คือ
1. กิจกรรม “สูตรลับฮีลใจ เติมเสน่ห์ผู้ประกอบการไทยให้ขายดีและยั่งยืน” เพื่ออัปสกิลให้ผู้ประกอบการสามารถดึงเสน่ห์ออกมาเล่าเรื่อง เปลี่ยนบริการธรรมดาเป็นประสบการณ์ฮีลใจที่มีมูลค่าได้ นี่คือการสร้างคุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ (Product Value) โดยจะจัดในวันที่ 30 เมษายน 2569 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมฟรีแบบไม่มีค่าจ่าย
2. กิจกรรมดีลและโปรโมชั่นต่าง ๆ เชื่อมนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงความสุขได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน
ก็ช่วยกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในชุมชนโดยตรง เพื่อสร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจ (Economic Value)
3. กิจกรรมการเดินทางสร้างประสบการณ์ (Healing Home Experience Trip) เพื่อเป็นต้นแบบที่เล่าเรื่องราวประทับใจ สร้างคุณค่าด้านอารมณ์ (Emotional Value) ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวมอบแรงบันดาลใจและช่วยเติมเต็มพลังชีวิตได้
นิยาม “มหัศจรรย์แห่งความเรียบง่ายที่สัมผัสได้ด้วยใจ” ของโครงการนี้จะเป็นทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวไทย หรือส่งผลต่ออุตสาหกรรมในอนาคตอย่างไรบ้าง?
เราใช้ความเรียบง่าย แต่เป็นความเรียบง่ายที่พิเศษมาก ๆ ที่พบได้ในที่พักโฮมสเตย์ไทย มาเป็นจุดยืนใหม่ให้ตรงกับยุค Healing is the New Luxury ซึ่งผู้คนให้ค่ากับการพักใจ อยู่กับตัวเอง และใช้ชีวิตอย่างสมดุล ผมเชื่อว่านี่คือเสน่ห์ที่จะสร้างจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในแง่คุณค่า ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นที่พักพิงใจของผู้คน สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราอย่างมั่นคงในอนาคตครับ
เมื่อความเรียบง่ายถูกยกระดับเป็นประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมาย โครงการที่พักฮีลใจ: My Healing Home จึงไม่ใช่เพียงการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทาง แต่คือการนิยามความหมายของการท่องเที่ยวไทยให้ตอบรับโลกยุคใหม่ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
