สสจ.ระยอง สั่งฟันร้านยาบ้านค่าย หลังอ้างอากาศร้อนทำปรอทแตก ตรวจพบไร้ใบอนุญาต-ลอบขายยาอันตราย

จากกระแสข่าวอากาศร้อนจัดจนปรอทระเบิดคาแกะกล่องที่ระยอง ล่าสุด สสจ. ลงพื้นที่ตรวจสอบพบความจริงสุดช็อก เป็นร้านยาเถื่อน ไร้ใบอนุญาต และไม่มีเภสัชกรตามที่กล่าวอ้าง แอบลักลอบขายยาอันตรายเกินขอบเขต เจ้าหน้าที่สั่งรวบหลักฐานดำเนินคดีทันที พร้อมเปิดวิธีเช็กก่อนซื้อยาให้ชัวร์ ป้องกันอันตรายถึงชีวิต
จากกรณี ก่อนหน้านี้เกิดเหตุเจ้าของร้านยาใน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พบปรอทวัดไข้ที่สต็อกไว้แตกเสียหายคาแกะกล่องถึง 3 อัน ทั้งที่ยังไม่ได้ใช้งาน คาดสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยอุณหภูมิในพื้นที่พุ่งสูงถึง 40-42 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่สเกลปรอทจะรับได้ เมื่อปิดร้านไว้นานจนเกิดความร้อนสะสมภายในอาคาร จึงทำให้เกิดแรงดันจนปรอทแตกในที่สุด
ล่าสุด วันนี้ (9 เม.ย.) มีรายงานว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง (สสจ.ระยอง) ได้ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านขายยาดังกล่าวใน ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยผลการตรวจสอบพบข้อเท็จจริงว่าร้านดังกล่าวขึ้นป้ายว่าเป็น "ร้านขายยาสามัญประจำบ้าน" แต่จากการตรวจสอบพบว่า ไม่ใช่ร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง ภายในร้านมีการวางจำหน่าย ยาอันตรายและยาบรรจุเสร็จ ซึ่งเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนดให้ร้านขายยาสามัญประจำบ้านขายได้ ผู้ขายยาภายในร้าน ไม่ใช่เภสัชกร ตามที่กล่าวอ้างในข่าวและตามที่กฎหมายกำหนด
เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของร้านในข้อหา "ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต" ซึ่งมีโทษตามกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์ให้ประชาชนระมัดระวังในการเลือกซื้อยา โดย สสจ.ระยอง ได้ให้คำแนะนำสิ่งที่ควรสังเกตก่อนซื้อยาทุกครั้ง
1.ตรวจสอบใบอนุญาต - ร้านยาที่ถูกต้องต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย และต้องดูประเภทใบอนุญาตให้ชัดเจน (ร้านยาแผนปัจจุบัน หรือ ร้านขายยาสามัญประจำบ้าน)
2.ตรวจสอบบุคลากร - ร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมี เภสัชกรประจำร้าน คอยให้คำปรึกษาและควบคุมการจ่ายยาตลอดเวลาที่เปิดทำการ
3.เลี่ยงซื้อยาอันตรายจากร้านที่ไม่ใช่ร้านยา - ห้ามซื้อยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษจากร้านที่ไม่ได้รับอนุญาต เพราะเสี่ยงได้รับยาผิดชนิด ผิดขนาด หรือยาที่ไม่ได้มาตรฐาน
หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะของร้านขายยา สามารถตรวจสอบได้ที่ระบบตรวจสอบของ อย. หรือเว็บไซต์ Oryor.com หรือติดต่อ สสจ.ระยอง โทร. 0 3896 7415 - 7