MAAT ชี้ตลาดสื่อยังผันผวนตามสภาวะสงคราม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) คาดการณ์แนวโน้มตลาดสื่อโฆษณาผันผวนตามเหตุการณ์สงครามที่เกิดขึ้น เริ่มจากสงครามกัมพูชาเมื่อปีที่แล้ว และสงครามล่าสุด สหรัฐฯ-อิสราเอล-อิหร่าน ทำให้สมาคมฯ คาดการณ์ภาพรวมสื่อโฆษณาเป็น 3 ระดับ ในขณะที่อุตสาหกรรมโฆษณาและสื่อสารการตลาดกำลังเข้าสู่รอบใหม่ของ “การเติบโตด้วยโครงสร้างใหม่” ADEX ปี 2568 ปิดลบ ท่ามกลางแรงกดดันรอบด้าน

สำหรับปี 2568 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ อุปนายกสมาคมฯ ได้เปิดเผยตัวเลข ADEX ปิดปีที่ -1.0% เมื่อเทียบจากปี 2567 ได้รับผลกระทบจากสงครามกัมพูชา Tax tariff และการเมืองไทยที่ไม่แน่นอน ถึงแม้จะมีแผนกระตุ้น “คนละครึ่ง” จากรัฐบาลในช่วงครึ่งปีหลัง

ADEX ปี 2569 ยังไร้สัญญาณบวก
ในส่วนของ ADEX ปี 2569 ยังไม่มีสัญญาณบวกที่ชัดเจน เนื่องจากสถานการณ์สงครามสหรัฐฯ-อิสราเอล-อิหร่าน ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างทั่วโลก และยังไม่มีแนวโน้มว่าจะยุติลงในเร็ววัน เหตุการณ์ดังกล่าวกระทบต่อหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจ ทั้งปัญหาน้ำมันขาดตลาด ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น และค่าไฟที่อาจมีการปรับราคา ซึ่งล้วนส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชน และกระทบต่อแนวโน้มการเติบโตของเม็ดเงินโฆษณาโดยรวม


MAAT ประเมินตลาดโฆษณา 3 ระดับ
ระดับที่ 1 หากสถานการณ์โดยรวมไม่บานปลายไปมากกว่าปัจจุบัน ภาพรวมของตลาดโฆษณาจะยังลดลงประมาณ -0.5%

ระดับที่ 2 หากสถานการณ์สงครามสามารถยุติได้เร็ว ไม่ยืดเยื้อ เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมเริ่มกลับมาฟื้นตัว รัฐบาลมีแผนรองรับที่ชัดเจน ภาพรวมของตลาดโฆษณาจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นที่ +0.2%

ระดับที่ 3 หากสถานการณ์สงครามไม่มีสัญญาณบ่งบอกชัดเจนว่าจะยุติได้เร็ว คาดว่าภาพรวมของตลาดโฆษณาจะลดลงอย่างต่อเนื่องถึงประมาณ -1.8%

โครงสร้างการเติบโตใหม่ขับเคลื่อนโดย Integrated Media
การเติบโตของเม็ดเงินโฆษณา มาจากการพยุงตัวของสื่อออนไลน์ เสริมด้วย TV, OOH และ Transit ที่เป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภค โดย ดร.สร เกียรติคณารัตน์ อุปนายกสมาคมฯ ได้กล่าวเสริมว่า “อุตสาหกรรมโฆษณาและการสื่อสารการตลาดกำลังเข้าสู่ “รอบการปรับสมดุลครั้งสำคัญ” จากยุคที่เน้น Short-term Performance เป็นหลัก (ยอดขายระยะสั้น) สู่ยุคที่แบรนด์เริ่มกลับมาให้ความสำคัญในสร้างรากฐานระยะยาวควบคู่กับยอดขายระยะสั้น เม็ดเงินโฆษณารวมทั้งอุตสาหกรรมสะท้อนความสำคัญของ 3 สื่อหลักจะยังคงที่ Broadcast TV, สื่อออนไลน์ (รวม Influencers), และ OOH Media โดยแนวโน้มจะมีการผสมผสานของสื่อ (Integrated Media) ตาม consumer journey อย่างเต็มรูปแบบ”

เงินเฟ้อสื่อปี 2569 แตะ 5%
สำหรับแนวโน้ม Inflation ของตลาดมีเดียโดยรวมในปี 2569 อยู่ที่ 5% โดย TV จะมี CPRP Inflation ที่ 5% ขณะที่ OOH และ Digital อยู่ที่ 6% ตามลำดับ

MAAT ชี้อนาคตสื่ออยู่ที่ “Rebalancing for Growth”​
นายภวัต เรืองเดชวรชัย นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาจะเข้าสู่ช่วง “Rebalancing for Growth” หรือการปรับหาสมดุลของการสื่อสารที่แท้จริง การเติบโตจะไม่ได้มาจากสื่อใดสื่อหนึ่ง แต่เกิดจาก “Truly Integrated Media Ecosystem” (ระบบผสานสื่อแบบบูรณาการ) ไม่ใช่แค่กระจายงบไปในหลากหลายสื่อหลากหลายแพลตฟอร์ม แต่เชื่อมต่อกันเชิงกลยุทธ์บน “Big Idea เดียวกัน” โดยมี campaign story ที่เหมาะสมกับแต่ละสื่อ (แพลตฟอร์ม) ซึ่งจะมีมีบทบาทและหน้าที่ชัดเจนในแบบ FULL-FUNNEL Consumer Journey”



