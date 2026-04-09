พลังศรัทธา 0.01 ทำถึง! ร.ร.บ้านสะพานหินปิดรับบริจาคผ้าป่าหลังยอดทะลุเป้า แอดมินย้ำชัด ‘จะทำภาพลงเพจให้ครบ’ ตามสัญญา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



น้ำใจมหาชนล้นหลาม! ร.ร.บ้านสะพานหินแจ้งปิดรับบริจาคผ้าป่าสามัคคีฯ หลังยอดเงินเพียงพอต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงอาคาร เตรียมกางบัญชีตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมดีเดย์ประกาศยอดรวมอย่างเป็นทางการ 15 เมษายนนี้เพื่อความโปร่งใสต่อผู้มีจิตศรัทธา

จากกรณีกระแสไวรัลหลังโรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดให้ประชาชนร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยผู้มีจิตศรัทธาโอนเงินบริจาคเข้ามาแล้ว หลายคนสะดุดตา คือจำนวนเงินที่ร่วมโอนเข้ามายอดต่ำสุดอยู่ที่ 0.01 บาท ทางโรงเรียนโพสต์ขอบคุณและอนุโมทนาบุญที่ร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ล่าสุดวันนี้ (9 เม.ย.) เพจ “โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป.ชัยภูมิ เขต 3” ออกประกาศปิดรับบริจาคผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องจากยอดเงินบรรลุตามวัตถุประสงค์และเพียงพอต่อการดําเนินงานแล้ว จึงขอปิดรับบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

ระบุว่า “โรงเรียนบ้านสะพานหินประกาศปิดรับบริจาคผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา

ตามที่โรงเรียนบ้านสะพานหินได้บอกบุญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนปรับปรุงทาสีอาคารเรียน ปูกระเบื้องอาคารเรียน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนั้น

บัดนี้ ยอดเงินบริจาคได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีจํานวนเพียงพอต่อการดําเนินงานแล้ว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขออนุญาตประกาศปิดรับบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สําหรับการสรุปยอดเงินบริจาคทั้งหมด ขณะนี้โรงเรียนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินบริจาคจากบัญชีธนาคารและเงินสด เพื่อความโปร่งใสและชัดเจนที่สุด โดยจะดําเนินการประกาศยอดบริจาคทั้งหมดให้ทุกท่านทราบอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 เมษายน 2569 ผ่านทาง Facebook Fanpage : โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญในกุศลเจตนาของทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กในครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2569″

ล่าสุด ทางเพจโรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้โพสต์เงินบริจาคทั้งหมดจากพลังแห่งบุญ พลังแห่งโซเชียล ของทุกท่านครับ ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านสะพานหิน

แอดขอใช้คำว่า รักทุกบ้าน แบบโกน แบบกรี๊ด แบบกระโดด หรือแบบความคุมสติขั้นสุด ก็ไม่เท่ากับสิ่งที่จุกอยู่ในอก ตื้นตันใจที่สุดครับ

ขอบคุณทุกบ้านด้วยหัวใจครับ และเชื่อว่าคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่านก็คงรูสึกได้ไม่แพ้แอดครับ โดยเฉพาะเด็กๆที่เขาจะได้รับจากทุกท่านโดยตรงครับ
อนุโมทนาบุญครับ













พลังศรัทธา 0.01 ทำถึง! ร.ร.บ้านสะพานหินปิดรับบริจาคผ้าป่าหลังยอดทะลุเป้า แอดมินย้ำชัด 'จะทำภาพลงเพจให้ครบ' ตามสัญญา
