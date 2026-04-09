ล้ำ! ตำรวจภาค 6 ใช้ระบบ AI ตรวจจับใบหน้า รวบ “คู่หูเร่ร่อน” พบหมายจับติดตัวอื้อ

พิจิตรล้ำไปอีกขั้น! สายตรวจใช้กล้อง Body Worn เชื่อมระบบ IBOC สแกนใบหน้าชายหญิงเร่ร่อนริมแม่น้ำน่าน หลังรับแจ้งเหตุสร้างความรำคาญ แต่ระบบ AI ดันแจ้งเตือน "ตัวตึง" มีหมายจับติดตัวคนละ 2 หมาย งานนี้ ว.20 ทันควัน
เมื่อวันที่ 7 เม.ย. พ.ต.อ.ลักษณ์ รัตนถาวร ผกก.สภ.เขาบางแกรก จ.อุทัยธานี ได้โพสต์ชื่นชมการทำงานของระบบ “IBOC” หรือ “InnoPolis-Bot-P6” หลังช่วยเจ้าหน้าที่สายตรวจเมืองพิจิตรจับกุมผู้ต้องหาได้อย่างรวดเร็ว
หลังศูนย์วิทยุ 191 ได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่ามีชายและหญิงเร่ร่อนเดินก่อความเดือดร้อนรำคาญ บริเวณถนนริมแม่น้ำน่าน เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยใช้ Body Worn Camera (กล้องติดตัวเจ้าหน้าที่) ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ AI ศูนย์ข่าวกรอง (IBOC) เมื่อกล้องจับใบหน้าบุคคลทั้งสอง ระบบได้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนทันทีว่า ทั้งคู่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่ยังมีผล (Active) โดยพบว่า มีหมายจับติดตัวคนละ 2 หมาย จากเดิมที่เป็นเพียงการระงับเหตุรำคาญ เจ้าหน้าที่จึงทำการ ว.20 (ตรวจค้นและจับกุม) ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีได้ทันที
พ.ต.อ.ลักษณ์ ระบุว่าเทคโนโลยีนี้ช่วยเปลี่ยนโฉมงานสายตรวจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถคัดกรองผู้กระทำความผิดได้จากฐานข้อมูลจริง ไม่ต้องใช้การคาดเดา ช่วยให้ชุดจับกุมประเมินสถานการณ์และตัดสินใจปฏิบัติการได้อย่างมั่นใจและยังป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดที่มีหมายจับหลุดรอดไปได้เพียงเพราะแจ้งข้อมูลเท็จ ซึ่งถือเป็นการยกระดับงานตำรวจที่ใช้เทคโนโลยีมาเสริมเขี้ยวเล็บให้กับเจ้าหน้าที่หน้างานได้อย่างยอดเยี่ยม