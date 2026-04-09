ถอดบทเรียน 'ข่าวปั่น' จากหน้ากากถึงน้ำมัน! เพจดังวอนประชาชนใช้สติพิจารณาข้อมูลข่าวสาร

เปิดศึกโซเชียล! เมื่อเพจดังอย่าง CSI LA ตั้งคำถามราคาน้ำมันไทยสวนทางตลาดโลก จนชาวเน็ตแห่วิจารณ์รัฐบาลสนั่น งานนี้เพจ 'ขบวนการเสรีไทยเฟซบุ๊ค V.2' อยู่เฉยไม่ไหว ออกมาฟาดกลับเจ็บจี๊ด ย้อนบทเรียนข่าวปั่นทำคนแตกตื่นกักตุนสินค้าพังพินาศมาแล้วหลายครั้ง พร้อมทิ้งท้ายคำถามเด็ดถึงคนปั่นข่าว... เช็กราคาน้ำมันที่ LA หรือยัง
จากกรณี ก่อนหน้านี้ เพจ "CSI LA" ออกมาโพสต์แสดงกราฟราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า (Crude Oil Futures) ในตลาด NYMEX ที่มีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง พร้อมกับคำถามที่ว่า "น้ำมันโลกลงแล้ว น้ำมันไทยลงแล้วหรือยัง" ทำให้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 เม.ย. เพจ "ขบวนการเสรีไทยเฟซบุ๊ค V.2" ออกมาโพสต์ข้อความชี้ให้เห็นว่า ปัญหาหลายอย่างในประเทศเกิดจากการที่ประชาชนขาดสติและหลงเชื่อข้อมูลเท็จหรือ "ความจริงครึ่งเดียว" ได้ง่าย ทำให้เกิดการแตกตื่นกักตุนสินค้า เช่น น้ำมันปาล์ม หน้ากากอนามัย และน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งส่งผลกระทบให้สินค้าขาดตลาดจริงและเปิดโอกาสให้พ่อค้าฉวยโอกาสโก่งราคา
นอกจากนี้ยังยกตัวอย่างการปั่นกระแสเรื่องวัคซีนในช่วงโควิดที่ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางความเชื่อ ทั้งที่ผู้ปั่นกระแสเองกลับทำตรงกันข้าม โดยทางเพจสรุปว่าหากประชาชนมีคุณภาพและใช้เหตุผลในการพิจารณาข่าวสาร ปัญหาบ้านเมืองจะแก้ไขได้ง่ายขึ้น พร้อมตำหนิกลุ่มคนที่วิจารณ์ราคาน้ำมันในไทยโดยไม่พิจารณาข้อเท็จจริงหรือเปรียบเทียบกับสถานการณ์โลกให้รอบด้าน ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"เพราะประชาชนไร้ความรู้
จึงถูกปั่นง่าย จากความจริงครึ่งเดียวแบบนี้
.
เหมือนตอนนำ้มันปาล์มถูกปั่นว่าจะขาดตลาด และราคาขึ้น
คนก็แห่ไปซื้อจนน้ำมันปาล์มหมดชั้นวาง
รัฐต้องเร่งคุมราคา และหาน้ำมันปาล์มมาวางจำหน่าย
สุดท้าย หลายบ้านมีน้ำมันปาล์มเกินกว่าจำเป็นเก็บไว้เต็มบ้าน
พอกินกันไปหลายเดือน
เหมือนตอนโควิด ที่มีอินฟลูฯ
ปั่นราคาหน้ากากอนามัย ด้วยการบอกว่ามันจะขาดตลาด
ประชาชนก็ไปแย่งซื้อ พ่อค้าฉวยโอกาสจึงกักตุนเพื่อโก่งราคา
ปั่นเรื่องวัคซีน
จนทำให้ ประชาชนจำนวนมากไม่ยอมรับวัคซีนเชื้อตาย ร้องหาแต่ mRNA
สุดท้าย คนปั่นแอบไปฉีดวัคซีนเชื้อตาย และไวรัลเวคเตอร์
ส่วนคนเชื่อตาม ก็ไปเสียเงินให้ เอกชน แย่งกันจองซื้อ mRNA
และไม่นานมานี้ ปั่นเรื่องน้ำมันจะขาดแคลน
คนก็แห่ไปเติมน้ำมันกักตุนกันหลายถัง จนน้ำมันขาดจากตลาดจริง
พอความต้องการเพิ่ม ก็จะมีพ่อค้าฉวยโอกาสกักตุนจริง
เพราะรอราคาในอนาคต
เรื่องแบบนี้ เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เพราะคุณภาพประชาชนนี่ล่ะ
ถ้าประชาชนฉลาด ปัญหาประเทศหลายๆ อย่างจะแก้ไม่ยากเลย
.
พวกตามเพจนี้ควรได้สติ ใช้สมองคิดบ้าง
ก่อนมันจะถามราคาน้ำมันไทย
มันควรไปถามราคาน้ำมันที่ LA ที่ตัวมันเองต้องใช้ก่อนไหม
ว่าลงหรือยัง?"