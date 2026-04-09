ดร.กอบศักดิ์ เตือนข้อตกลงหยุดยิงส่อล่ม ชี้ "อิสราเอล" คือตัวแปรสำคัญชี้ชะตาตะวันออกกลาง

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล เผยสถานการณ์หยุดยิงในตะวันออกกลางสุดเปราะบาง ชี้ 'อิสราเอล' คือจุดตายสำคัญที่พร้อมทำข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านเสียศูนย์ หลังเมินข้อตกลงเดินหน้าถล่มเลบานอนหนัก ด้านอิหร่านขู่ปิดช่องแคบฮอร์มุซรอบใหม่เพื่อใช้เป็นเครื่องต่อรอง เตือนนักลงทุนอย่าเพิ่งตายใจ เปรียบสถานการณ์เหมือน 'น้ำมันใกล้ไม้ขีดไฟ' ที่พร้อมระเบิดได้ทุกเมื่อ
วันนี้ (9 เม.ย.) ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูลนักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาคและการเงินที่มีบทบาทโดดเด่นทั้งในภาคธนาคารและภาครัฐ ปัจจุบันเป็นรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ออกมาโพสต์ข้อความ ในประเด็นสถานการณ์การหยุดยิง ชี้ กำลังเข้าสู่ช่วง "วัดใจ" ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังถูกทดสอบอย่างหนัก โดยมี อิสราเอล เป็นตัวแปรสำคัญที่สุดที่พร้อมจะทำให้ทุกการเจรจาเสียศูนย์ได้ทุกเมื่อ เนื่องจากทุกฝ่ายทั้งในอิสราเอลและอิหร่านยังมีกลุ่มที่ไม่ต้องการให้สงครามจบลงง่ายๆ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"จุดพลิกผันของการหยุดยิง … อิสราเอล !!! ที่เมื่อคืนนี้ ยังเดินหน้าถล่ม Lebanon ต่อเนื่อง โดยบอกว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่สุด แรงสุด เอาพลังที่เตรียมไว้บุกอิหร่าน ไปลงที่ Lebanon แทน พร้อมบอกว่า ไม่อยู่ในข้อตกลง ทำให้อิหร่านประกาศ ปิดช่องแคบ Hormuz ใหม่ แจ้ง การหยุดยิงต้องรวม Lebanon ใช้ช่องแคบ เป็นเครื่องต่อรอง บอกว่า ถ้ายังไม่หยุด ช่องแคบจะถูกปิดต่อไป
ส่วนสหรัฐ ผ่านโฆษกทำเนียบขาวบอกว่า ท่าน President Trump ทราบเรื่องหมดแล้ว ช่องแคบจะต้องเปิดทันที อย่างรวดเร็ว อย่างปลอดภัย !!! Immediately, Quickly, and Safely ส่วน Lebanon ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ตกลง !!! ทำให้ ข้อตกลงที่สุดแสนเปราะบาง ระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังถูกทดสอบ ว่าจะไปต่อได้ไหม อิหร่านขอให้สหรัฐเลือก
(1) เดินหน้าต่อกับอิหร่าน โดยเอา Lebanon มาเป็นส่วนหนึ่งของการหยุดยิง ไม่ยืนข้างอิสราเอล
(2) เลิกสิ่งที่ตกลง ปิดช่องแคบอีกรอบ จะเอาอะไร บอกมา ทำให้ ”อิสราเอล“ กลายเป็นจุดพลิกผันสำคัญ เป็นจุดตาย ของเรื่องทั้งหมด เพราะจริงๆ แล้วอิสราเอลก็คงยังไม่อยากจบเรื่องอิหร่าน
ท่านนายกฯ อิสราเอล บอกว่า การหยุดยิง ไม่ได้เป็นจุดยุติของการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน พร้อมกลับไปสู้ทันที
“นิ้วของเรา อยู่ที่ไกปืน” ท่าน ผบ. สูงสุดของสหรัฐ ก็พูดคล้ายกับ”การหยุดยิง คือการหยุดชั่วคราว” “กองทัพสหรัฐพร้อมกลับไปต่อสู้อีกครั้ง ตลอดเวลา“ ตอนนี้ จึงกล่าวได้ว่า เป็นช่วงวัดใจ น้ำมัน กับ ไม้ขีด ใกล้กันมากพร้อมปะทุพร้อมระเบิดทันที
อิหร่านบอกพร้อมถล่มอิสราเอล ถ้าไม่หยุดเรื่อง Lebanon ทำให้ ข้อตกลงที่มาช่วยหยุดม้าที่ริมผา พร้อมกลายเป็นเศกระดาษ ทุกเมื่อ
ตลาดเห็นเช่นนี้ราคาน้ำมันที่หล่นมา … เริ่มนิ่ง เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหุ้นที่ขึ้น … เริ่มรอดูทองก็ชะลอการปรับตัวรอคำพูดเดียว
จะอยู่ในข้อตกลง หรือไม่ !!!ถ้าไม่ล้มไปก่อนทั้งหมด คงถูกยกไปคุยในวันศุกร์นี้ ที่ปากีสถานกลายเป็นเงื่อนสำคัญ ที่ต้องติดตามว่าตะวันออกกลาง จะไปทางไหนทัังนี้ ไม่ว่าจะได้ข้อสรุปอะไรอิสราเอลก็จะยังเป็น “จุดพลิกผัน”พร้อมที่ทำให้ข้อตกลงต่างๆ เสียศูนย์เพราะอิสราเอลยังไม่อยากจบ !!!ท่านนายกอิสราเอลอาจจะโอนอ่อนตามสหรัฐแต่หลายคนข้างหลังในอิสราเอลไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งส่วนในอิหร่านก็มีหลายขั้ว หลายเสียงบางส่วน ก็ไม่อยากจบเช่นกันฝั่งพลเรือน ฝั่งทหารมาตามดูกันครับ
ว่าจะเกิดอะไรต่อไปพลังข้างไหน จะชนะในที่สุดตะวันออกกลางที่เริ่มต้นใหม่ กับ ตะวันออกกลางที่ย่อยยับอะไรจะเป็นภาพสุดท้าย !!!เส้นทางยังเต็มไปด้วยผาสูงลิ่ว โค้งอันตราย ทางลาดชันอย่าเพิ่งตายใจ !!!"