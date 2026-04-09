เข้ากะดึกสุดระทึก “The Convenience Store: มันแอบอยู่ในร้าน” “ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” ชวนไขปริศนาหลอนในร้านสะดวกซื้อ

ร้านสะดวกซื้อเป็นอีกหนึ่งสถานที่ใกล้ตัวที่หลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างดี ทั้งระหว่างทางกลับบ้าน ช่วงพักกลางวัน หรือในคืนที่เมืองเกือบเงียบสนิท แต่ความคุ้นชินนั้นกลับเริ่มมีความหมายเปลี่ยนไป จากงานรอบสื่อของ “The Convenience Store: มันแอบอยู่ในร้าน” โดย “ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” ที่ได้พาผู้ชมเข้ากะดึกไปพร้อมกัน เพื่อสัมผัสประสบการณ์ความหลอนมิติใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศความเงียบและความผิดปกติที่ค่อยๆ ก่อตัวเป็นความระแวงอย่างไม่รู้ตัว
หนึ่งไฮไลต์หลังตอกบัตรเข้ากะดึกรอบสื่อ “The Convenience Store: มันแอบอยู่ในร้าน” ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ได้รับเกียรติจาก คุณชัยวัฒน์ มิ่งไม้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณจิรสิน จารุพรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่าย บริษัท ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ จำกัด ร่วมด้วยทีมนักพากย์ไทย นำโดย แป้ง zbing z.-นัยรัตน์ ธนไวทย์โกเศส, รตา ชินกระจ่างกิจ, ม่านมุก ชดาธาร และ ตี๋ รัตนชัย พูดคุยบนเวทีพร้อมเผยประสบการณ์ความหลอนในครั้งนี้ รวมถึงแขกรับเชิญจากวงไอดอล สายเกมเมอร์ ฯลฯ ต่างไม่พลาดมาร่วมสัมผัส “กะดึก” ไปด้วยกัน หลังจากก่อนหน้านี้ แป้ง zbing z., บีม Sensei, ตี๋ รัตนชัย, โอ๋ พิชาภพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรอบพิเศษ SPECIAL SCREENING “กะดึกนี้…เสียงใคร?” ซึ่งทั้ง 2 รอบมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก
“The Convenience Store: มันแอบอยู่ในร้าน” เปิดตัวสัปดาห์แรกขึ้นอันดับแรงในญี่ปุ่นทันที จากหนังเข้าใหม่ทั้งหมดเรื่องนี้คือ 1 ใน 6 ที่ผู้ชมเลือกดูมากที่สุด จากเกมหลอนที่ทำให้ผู้เล่นหลายคนไม่กล้าเล่นต่อสู่ภาพยนตร์สยองขวัญเต็มรูปแบบ ผลงานจากสตูดิโออินดี้ญี่ปุ่น Chilla's Art เป็นเกมแรกที่ถูกสร้างภาพยนตร์ J-Horror กำกับโดย นางาเอะ จิโร เจ้าของผลงาน Kisaragi Station และ Tomodachi Game ความหลอนจากเรื่องราวใกล้ตัวของ ทาซุรุ ยูกิโนะ นำแสดงโดย มินามิ โคโตนะ พนักงานสาวที่ต้องอยู่ร้านเพียงลำพังในกะดึกร้านสะดวกซื้อที่ดูเหมือนจะเงียบที่สุด กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความผิดปกติที่เปลี่ยนไป เมื่อเมมโมรีการ์ดปริศนา 4 อันถูกส่งมาถึงร้าน ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนส่งมา และไม่มีใครรู้ว่าข้างในมีอะไร แต่หลังจากนั้นทุกอย่างในร้านก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
สัมผัสความหลอนที่จะได้พบกับอีกด้านของความคุ้นเคยใน “The Convenience Store: มันแอบอยู่ในร้าน” วันที่ 9 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
