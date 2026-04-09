ยังไง! อิหร่านเปิดแผนสันติภาพ 10 ข้อ เหมือนหนังคนละม้วนกับที่ “ทรัมป์” อ้าง

อิหร่านเผยแพร่ 10 ข้อแผนสันติภาพกับสหรัฐฯ เนื้อหาไม่เหมือนกับที่ “ทรัมป์” อ้าง มีทั้งเรื่องให้สหรัฐฯ ถอนฐานทัพพ้นภูมิภาค จ่ายค่าเสียหายให้อิหร่าน ยกเลิกคว่ำบาตร ให้สิทธิอิหร่านเสริมสามรรถนะนิวเคลียร์
เมื่อนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา 2 สัปดาห์กับอิหร่านเมื่อวานนี้ (7 เม.ย.) เขาระบุว่าสหรัฐฯ ได้รับข้อเสนอแผนสันติภาพ 10 ข้อ ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้เจรจาได้
แต่เมื่ออิหร่านเผยแพร่ข้อเสนอ 10 ข้อให้สื่อมวลชนในเวลาต่อมา กลับพบว่าแตกต่างจากแผนที่ทรัมป์อ้างถึง โดยเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน ในวันนี้
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดและลักษณะของความแตกต่างยังไม่ชัดเจนในขณะนี้ และเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
นายทรัมป์แสดงความไม่พอใจซ้ำหลายครั้งต่อท่าทีของอิหร่านที่ออกสื่อเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิง โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา เขาเรียกแถลงการณ์ของสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านที่อ้างว่าได้รับชัยชนะในข้อตกลงนี้ว่าเป็นการหลอกลวง และยังวิจารณ์ CNN ที่รายงานเรื่องดังกล่าว
วันนี้ นายทรัมป์ยังโพสต์ผ่าน Truth Social ว่า ข้อตกลงและเอกสารต่าง ๆ ที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะบางส่วน ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีการหารือจริงในวงเจรจา
“มีข้อตกลง รายการ และจดหมายจำนวนมากถูกเผยแพร่โดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ซึ่งในหลายกรณีเป็นการหลอกลวงโดยสิ้นเชิง” นายทรัมป์ ระบุ พร้อมย้ำว่า มีเพียงชุดข้อเสนอเดียว ที่สหรัฐฯ ยอมรับได้ และจะหารือกันเป็นการภายใน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการตกลงหยุดยิง
แถลงการณ์ของสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดอิหร่าน ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้ทรัมป์ที่มีการรายงานโดยสื่อของรัฐหลายแห่ง ระบุสาระสำคัญของแผน 10 ข้อของเตหะราน ได้แก่ อาทิ การกำกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ การยุติการโจมตีอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาค การถอนกำลังทหารสหรัฐฯ ออกจากภูมิภาค การชดเชยความเสียหายให้อิหร่าน การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปลดอายัดทรัพย์สิน การออกมติผูกพันของสหประชาชาติรองรับข้อตกลงสันติภาพ
ในบางเวอร์ชันของแถลงการณ์ที่เผยแพร่ทั้งภาษาเปอร์เซียและอังกฤษ ยังระบุถึงสิทธิของอิหร่านในการเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ด้วย