ปิดอีกแล้ว! อิหร่านสั่งระงับเดินเรือผ่านฮอร์มุซ หลังอิสราเอลยิงถล่มเลบานอน “ทรัมป์” อ้างอยู่นอกดีลหยุดยิง

อิหร่านสั่งห้ามเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หลังอิสราเอลถล่มเลบานอน ชี้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง “ทรัมป์” อ้างอยู่นอกดีล
สถานการณ์ตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้นอีกครั้ง เมื่ออิหร่านสั่งระงับการเดินเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ภายหลังอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเลบานอน ตามีรายงานของ Fars สำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่าน มาตรการดังกล่าวมีผลทันที ท่ามกลางความกังวลด้านพลังงานโลก
รายงานระบุว่า แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงเกิดขึ้น แต่ยังคงมีเรือบรรทุกน้ำมันเพียง 2 ลำเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หลังข้อตกลงมีผลบังคับใช้
ก่อนหน้านี้ นายเชห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน ระบุว่า เลบานอนถูกรวมอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอล สหรัฐฯ และอิหร่าน อย่างไรก็ตาม กองทัพอิสราเอลยืนยันว่า ปฏิบัติการโจมตีต่อกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ในเลบานอนจะยังดำเนินต่อไป
ด้านอิสราเอลระบุว่า การโจมตีล่าสุดถือเป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่สุดต่อเลบานอน นับตั้งแต่สงครามปะทุ
ขณะที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดสหรัฐฯ เปิดเผยว่า อิสราเอลโจมตีเลบานอนเป็นปฏิบัติการแยกต่างหาก เพื่อจัดการกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ และไม่ได้รวมอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว 2 สัปดาห์
“ใช่ พวกเขาไม่ได้รวมอยู่ในข้อตกลง เพราะเรื่องของฮิซบอลเลาะห์ พวกเขาไม่ได้รวมอยู่ในข้อตกลง เรื่องนี้จะได้รับการจัดการในภายหลัง ทุกอย่างโอเค” ทรัมป์กล่าวกับ PBS NewsHour ทางโทรศัพท์เมื่อเช้าวันนี้
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวรายหนึ่งให้สัมภาษณ์กับ CNN เมื่อวันอังคารว่า อิสราเอลตกลงที่จะระงับปฏิบัติการทิ้งระเบิดชั่วคราวในระหว่างที่การเจรจายังคงดำเนินต่อไป แต่คำกล่าวของทรัมป์ดูเหมือนจะยอมรับว่า อิสราเอลจะยังคงโจมตีเลบานอนต่อไปในระหว่างนี้