น้ำมันดีเซลมาเลเซียแพงกว่าไทย 5 บาท ส่วนเบนซินยังถูกกว่าไทยเกือบ 10 บาท

กระทรวงการคลังมาเลเซีย ประกาศราคาน้ำมันครั้งล่าสุด พบว่าดีเซลขยับขึ้นอีก 40 เซนต์ แพงกว่าไทย 5 บาทเศษ หลังไทยใช้ พ.ร.ก. ปรับลดราคาหน้าโรงกลั่น 2 บาท ส่วนน้ำมันเบนซิน RON95 ขนาดยังไม่อุดหนุนยังถูกกว่าไทยเกือบ 10 บาท
วันนี้ (8 เม.ย. 2569) เมื่อเวลา 19.32 น. กระทรวงการคลังมาเลเซีย (Kementerian Kewangan) ประกาศราคาขายปลีกน้ำมันปิโตรเลียม มีผลตั้งแต่วันที่ 9-15 เม.ย. 2569 ระบุว่า วิกฤตการณ์พลังงานโลกที่ยังคงยืดเยื้อ ได้ส่งผลกระทบและสร้างแรงกดดันต่อราคาขายปลีกของน้ำมันเบนซินและดีเซล รัฐบาลมาเลเซีย จึงได้ดำเนินการปรับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (ยกเว้นน้ำมันเบนซิน RON95 สำหรับกลุ่ม BUDI MADANI) ในเขตพื้นที่มาเลเซียตะวันตก (Semenanjung Malaysia) สำหรับช่วงวันที่ 9 ถึง 15 เม.ย. 2569 ดังนี้
- น้ำมันเบนซิน RON97 เพิ่มขึ้น 40 เซนต์ อยู่ที่ราคา 5.35 ริงกิตต่อลิตร (ประมาณ 43.01 บาท)
- น้ำมันเบนซิน RON95 แบบรัฐบาลไม่อุดหนุน เพิ่มขึ้น 40 เซนต์ อยู่ที่ราคา 4.27 ริงกิตต่อลิตร (ประมาณ 34.33 บาท)
- น้ำมันเบนซิน RON95 ตามโครงการ BUDI95 คงไว้ที่ราคา 1.99 ริงกิตต่อลิตร (ประมาณ 16.00 บาท)
- น้ำมันเบนซิน แบบรัฐบาลอุดหนุนแบบเฉพาะกลุ่ม (โครงการ SKPS) คงไว้ที่ราคา 2.05 ริงกิตต่อลิตร (ประมาณ 16.48 บาท)
- น้ำมันดีเซล คาบสมุทรมาเลเซีย เพิ่มขึ้น 70 เซนต์ อยู่ที่ราคา 6.72 ริงกิตต่อลิตร (ประมาณ 54.03 บาท)
- น้ำมันดีเซล เฉพาะรัฐซาบาห์ รัฐซาราวัก และลาบวน คงไว้ที่ราคา 2.15 ริงกิตต่อลิตร (ประมาณ 17.29 บาท)
- น้ำมันดีเซล แบบรัฐบาลอุดหนุนแบบเฉพาะกลุ่ม (โครงการ SKDS) คงไว้ที่ราคา 2.15 ริงกิตต่อลิตร (ประมาณ 17.29 บาท)
ทั้งนี้ รัฐบาลมาเลเซีย จะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างต่อเนื่อง และปรับราคาน้ำมันให้เหมาะสม เพื่อสร้างหลักประกันด้านเสถียรภาพของราคา รวมถึงเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน
อีกด้านหนึ่งในประเทศไทย ผู้จำหน่ายน้ำมันทั้ง ปตท. และบางจาก ประกาศปรับราคาน้ำมัน มีผลเวลา 05.00 น. วันที่ 9 เม.ย. 2569 พบว่าน้ำมันกลุ่มดีเซลราคาลดลง 2.14 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ปรับลดราคา ณ โรงกลั่น 2 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินราคาเดิม ดังนี้
- น้ำมันดีเซล B7 จากเดิม 50.54 บาท ลดลง 2.14 บาท เหลือ 48.40 บาท
- น้ำมันดีเซล เกรดพรีเมียม จากเดิม 70.94 บาท ลดลง 2.14 บาท เหลือ 68.80 บาท
- น้ำมันดีเซล B20 จากเดิม 45.54 บาท ลดลง 2.14 บาท เหลือ 43.40 บาท
- น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เกรดพรีเมียม ราคา 57.54 บาท
- น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.95 บาท
- น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 43.58 บาท
- น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.95 บาท
- น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.89 บาท
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า การปรับราคาขายปลีกน้ำมันที่เกิดขึ้นทั้งไทยและมาเลเซีย เปรียบเทียบกันแล้ว จะทำให้น้ำมันดีเซลของไทยถูกกว่ามาเลเซีย ประมาณ 5.63 บาทต่อลิตร แต่สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ SKDS ของรัฐบาลมาเลเซีย สามารถเติมน้ำมันในราคาถูกกว่าไทย 31.11 บาท
ส่วนน้ำมันกลุ่มเบนซิน พบว่าน้ำมัน RON95 ของมาเลเซีย แม้ว่าจะไม่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล ยังถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย ประมาณ 9.62 บาทต่อลิตร และหากเป็นประชาชนชาวมาเลเซีย สามารถซื้อน้ำมันชนิดดังกล่าวตามโครงการของรัฐบาล ในราคาพิเศษ ถูกกว่าไทย 27.95 บาทต่อลิตร ได้สูงสุด 200 ลิตรต่อเดือนอีกด้วย