“สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี่” ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ลดราคางานศิลปะ–เตรียมปรับพื้นที่อาคาร รับทิศทางใหม่วงการศิลป์

กรุงเทพมหานคร – แกลเลอรี่ศิลปะเอกชนในย่านสุขุมวิทอย่าง “สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี่” (Sombat Permpoon Gallery) เดินหน้าปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจครั้งสำคัญ หลังเปิดให้บริการในวงการซื้อขายงานศิลปะมายาวนานกว่า 40 ปี โดยประกาศปรับราคาผลงานศิลปะภายในแกลเลอรี่ พร้อมวางแผนปรับโครงสร้างการใช้พื้นที่อาคารในระยะถัดไป
นางสาวสมบัติ วัฒนไทย ผู้บริหารแกลเลอรี่ เปิดเผยว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของตลาดศิลปะที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นมา ได้มีการปรับราคาผลงานศิลปะภายในแกลเลอรี่ในอัตราประมาณ 50–70% ครอบคลุมผลงานในทุกชั้นของอาคาร
อาคารแกลเลอรี่ดังกล่าวมีความสูง 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยชั้นละประมาณ 400 ตารางเมตร ซึ่งในแผนระยะต่อไปจะมีการปรับรูปแบบการใช้พื้นที่ โดยยังคงพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะไว้ในบริเวณ 2 ชั้นล่าง ขณะที่พื้นที่ชั้นบนอีก 4 ชั้นจะทยอยปิดปรับปรุง เพื่อนำไปพัฒนาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม
ผู้บริหารระบุว่า การปรับโครงสร้างครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงแนวโน้มของธุรกิจแกลเลอรี่ที่ต้องปรับตัวทั้งด้านรูปแบบการนำเสนอผลงาน ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า และการใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
ขณะเดียวกัน ยังมีแผนเตรียมความพร้อมด้านการสืบทอดธุรกิจในระยะยาว โดยคาดว่าจะมีการส่งต่อการบริหารงานให้กับทายาทรุ่นต่อไป ได้แก่ นางสาวปนัดดา เลิศหัตถศิลป์ (เจ) เพื่อเข้ามารับช่วงดำเนินกิจการในอนาคต
ทั้งนี้ แกลเลอรี่ตั้งอยู่ภายในซอยสุขุมวิท 1 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งยังคงเปิดให้เข้าชมผลงานศิลปะตามปกติภายใต้รูปแบบการดำเนินงานที่ปรับเปลี่ยนไป โดยการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการปรับตัวของธุรกิจศิลปะไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
ข้อมูลติดต่อ
บริษัท สมบัติเพิ่มพูน จำกัด (Sombat Permpoon Gallery)
ที่อยู่: 12 สุขุมวิท ซอย 1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
