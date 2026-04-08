“แบรนด์ซุปไก่สกัด” สานต่อโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ‘สมองล้าอย่าขับ พักดื่มแบรนด์’ รับเทศกาลสงกรานต์ 2569

“แบรนด์ซุปไก่สกัด” โดย บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ “กองบังคับการตำรวจทางหลวง” “กองบังคับการตำรวจจราจร” และ “ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่” เดินหน้าสานต่อโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ‘สมองล้าอย่าขับ พักดื่มแบรนด์’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2569 เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากความอ่อนล้าระหว่างขับขี่ทางไกล พร้อมมอบแบรนด์ซุปไก่สกัดจำนวน 45,000 ขวด ผ่านจุดพักรถและจุดบริการประชาชนบนเส้นทางสายหลักทั่วประเทศ เสริมความพร้อมก่อนออกเดินทาง และร่วมสร้างความปลอดภัยให้คนไทย พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรค้าปลีกชั้นนำ ได้แก่ เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) Jiffy (จิฟฟี่) บิ๊กซี มินิ (mini BigC) จัดโปรโมชันพิเศษเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้สะดวกและคุ้มค่า ตอกย้ำความตั้งใจในการเป็นตัวช่วยเตรียมความพร้อมให้คนไทยเดินทางอย่างมั่นใจและปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
นางสาวจตุรพร ธนาพรสังสุทธิ์ รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายการตลาด ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่
เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ (BRAND'S)
ในประเทศไทยและอินโดไชน่า กล่าวว่า “ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แบรนด์ซุปไก่สกัดเดินหน้าทำหน้าที่เป็นตัวช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ขับขี่ ภายใต้โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ‘สมองล้าอย่าขับ พักดื่มแบรนด์’ ที่มุ่งเน้นลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถทางไกลในช่วงเทศกาลสำคัญของประเทศ"
เนื่องจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 7 วันอันตรายของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ระบุยอดสะสมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีนั้นสูงถึง 2,055 ครั้ง สะท้อนให้เห็นว่าอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลยังคงอยู่ในระดับที่สูง โดยมีความอ่อนล้าในการขับขี่ระยะไกลเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ด้วยเหตุนี้ แบรนด์ซุปไก่สกัดจึงมุ่งมั่นสานต่อโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศรวมแล้วกว่า 1.8 ล้านขวด เพื่อร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ สร้างความตระหนักรู้เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย และส่งเสริมความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทาง
สะท้อนค่านิยมองค์กรเรื่อง ‘การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม’ (Giving Back to Society) ควบคู่กับการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนน สำหรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 แบรนด์ซุปไก่สกัดได้ร่วมมือกับ ‘กองบังคับการตำรวจทางหลวง’ ‘กองบังคับการตำรวจจราจร’ และ ‘ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่’ เดินหน้าสานต่อโครงการฯ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมทางร่างกายก่อนการเดินทาง และไม่ฝืนขับทางไกลเมื่อรู้สึกอ่อนล้า พร้อมมอบแบรนด์ซุปไก่สกัดที่มีคุณประโยชน์จากคาร์โนซีนและวิตามินบี 12 ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของสมองและระบบประสาท จำนวน 45,000 ขวด ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ต้องขับขี่ทางไกลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2569 ผ่านจุดบริการประชาชนบนเส้นทางสายหลักทั่วประเทศ
แบ่งเป็นจุดบริการประชาชนบนทางหลวงสายหลัก 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 5 (เชียงใหม่) จุดที่ 2 สถานีตำรวจทางหลวง 6กองกำกับการ 1 (ชัยนาท-สิงห์บุรี) จุดที่ 3 สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 8 อ่อนนุช ลาดกระบัง (จุดพักรถมอเตอร์เวย์บางปะกงฉะเชิงเทรา-ชลบุรี) และจุดที่ 4 สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 2 (เพชรบุรี) สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 2 (สมุทรสงคราม) และจุดกองบังคับการตำรวจจราจร 2 จุด ได้แก่ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักร และสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จุดพักข้างทางขาออก ทางด่วนเฉลิมมหานคร (สุขุมวิท ซอย 64 แยก 8) พระโขนง-บางนา นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ตามสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ สวนสัตว์เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นต้น
นอกจากนี้ แบรนด์ยังผนึกกำลังพันธมิตรค้าปลีกชั้นนำ ได้แก่ เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) Jiffy (จิฟฟี่), บิ๊กซี มินิ (mini BigC)
จัดโปรโมชันพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถแวะซื้อในราคาที่คุ้มค่า และเตรียมความพร้อมก่อนขับขี่ทางไกลได้ตลอดเส้นทาง โดยร่วมกับเซเว่น อีเลฟเว่น จัดโปรโมชันซุปไก่สกัดขนาด 70 มล. (ยกเว้นสูตรสมุนไพร /แบรนด์โกลด์) ลดอย่างแรง 2 ขวด ราคา 97 บาท (จากปกติ 120 บาท) ระหว่างวันที่ 16-22 เมษายน พร้อมโปรโมชันต่อเนื่องสำหรับซุปไก่สกัดขนาด 70 มล. (ยกเว้นสูตรสมุนไพร / แบรนด์โกลด์) 2 ขวด ราคา 103 บาท (จากปกติ 120 บาท) ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 23 เมษายน ขณะเดียวกัน Jiffy จัดโปรโมชันซุปไก่สกัด 70 มล. 2 ขวด ราคา 110 บาท (จากปกติ 120 บาท) และเมื่อเติมน้ำมันครบ 500 บาท แลกซื้อท้ายใบเสร็จเหลือ 2 ขวด ราคา 100 บาท ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน สำหรับบิ๊กซี มินิ จัดโปรโมชันสำหรับซุปไก่สกัดขนาด 70 มล. ซื้อ 2 ขวด ในราคา 97 บาท (จากปกติ 120 บาท) ระหว่างวันที่ 9–15 เมษายน ความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงความตั้งใจของแบรนด์ในการขยายช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วประเทศสามารถเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางช่วงสงกรานต์ได้อย่างสะดวกและคุ้มค่ายิ่งขึ้น”
พลตำรวจตรี พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวว่า “จากรายงานสรุปตัวเลขภาพรวมการเดินทาง
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา โดยกระทรวงคมนาคม พบว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์
มีปริมาณรถยนต์เข้า–ออกกรุงเทพมหานคร บนทางหลวงสายหลัก 11 เส้นทาง รวมกว่า 6.8 ล้านคัน สะท้อนถึงการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวของประชาชนที่หนาแน่นทั่วประเทศ
ในปีนี้ ตำรวจทางหลวงจึงได้เตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น โดยเพิ่มจุดบริการประชาชนและจุดพักรถบนเส้นทางสายหลักให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการเฝ้าระวังและคุมเข้มจุดเสี่ยงอุบัติเหตุอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับความปลอดภัยตลอดเส้นทาง พร้อมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่หยุดพักเมื่อเดินทางไกลและหลีกเลี่ยงการฝืนขับเมื่อมีอาการอ่อนล้า เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ภายใต้แนวคิด ‘ขับไกลอย่างมั่นใจ เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง’ โดยได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ซุปไก่สกัด ภายใต้โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ‘สมองล้าอย่าขับ พักดื่มแบรนด์’เพื่อร่วมสร้างการตระหนักรู้เรื่องอาการเหนื่อยล้าระหว่างขับรถ และส่งเสริมความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทาง
ทั้งนี้ ตำรวจทางหลวงขอย้ำเจตนารมณ์ในการ ‘เคียงข้างทุกการเดินทางปลอดภัยของคนไทย’ และพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24 ชั่วโมง ผ่านสายด่วน 1193”
พลตำรวจตรี ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผู้บังคับการตำรวจจราจร กล่าวว่า “ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ตำรวจจราจรได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน โดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างครอบคลุม ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเส้นทางสายหลักที่เชื่อมต่อจังหวัดโดยรอบ เพื่อรองรับปริมาณรถที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมคุมเข้มพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุ บริหารจัดการสัญญาณไฟจราจร และจัดเส้นทางเบี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในช่วงการเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครหลังวันหยุดยาว เพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างคล่องตัว ปลอดภัย และลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด
ขณะเดียวกัน เรายังคงเดินหน้าสนับสนุนการรณรงค์โครงการ ‘สมองล้าอย่าขับ พักดื่มแบรนด์’ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความสำคัญของการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ฝืนขับเมื่อร่างกายอ่อนล้า และรักษาความตื่นตัวตลอดเส้นทาง เพราะความปลอดภัยบนท้องถนนเริ่มต้นที่ตัวผู้ขับ ทั้งนี้ ตำรวจจราจรได้ผนึกความร่วมมือกับแบรนด์ซุปไก่สกัด ลงพื้นที่ตามจุดพักรถและสถานีบริการน้ำมันในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัด ซึ่งเป็นตัวช่วยเสริมความพร้อมก่อนออกเดินทางแก่ผู้ขับขี่ ตอกย้ำแนวคิด ‘ความปลอดภัยเริ่มที่ตัวผู้ขับ’ มุ่งลดความเสี่ยงบนท้องถนน และสร้างบรรยากาศการเดินทางที่ปลอดภัยและอุ่นใจสำหรับประชาชนทุกคนตลอดช่วงเทศกาลนี้”
พร้อมกันนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแนะนำและเชิญชวนให้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “POLICE CARE” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแบบ One Stop Service ทางออนไลน์ ที่สามารถให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับบริการต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดใช้งานแอปพลิเคชัน “POLICE CARE” ได้แล้วทั้งระบบ Android และ iOS ผ่านทาง App Store และ Google Play หรือสแกน QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ