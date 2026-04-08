“แบรนด์ซุปไก่สกัด” สานต่อโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ‘สมองล้าอย่าขับ พักดื่มแบรนด์’ รับเทศกาลสงกรานต์ 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แบรนด์ซุปไก่สกัด” โดย บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ “กองบังคับการตำรวจทางหลวง” “กองบังคับการตำรวจจราจร” และ “ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่” เดินหน้าสานต่อโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ‘สมองล้าอย่าขับ พักดื่มแบรนด์’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2569 เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากความอ่อนล้าระหว่างขับขี่ทางไกล พร้อมมอบแบรนด์ซุปไก่สกัดจำนวน 45,000 ขวด ผ่านจุดพักรถและจุดบริการประชาชนบนเส้นทางสายหลักทั่วประเทศ เสริมความพร้อมก่อนออกเดินทาง และร่วมสร้างความปลอดภัยให้คนไทย พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรค้าปลีกชั้นนำ ได้แก่ เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) Jiffy (จิฟฟี่) บิ๊กซี มินิ (mini BigC) จัดโปรโมชันพิเศษเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้สะดวกและคุ้มค่า ตอกย้ำความตั้งใจในการเป็นตัวช่วยเตรียมความพร้อมให้คนไทยเดินทางอย่างมั่นใจและปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้


นางสาวจตุรพร ธนาพรสังสุทธิ์ รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายการตลาด ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่
เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ (BRAND'S)
ในประเทศไทยและอินโดไชน่า กล่าวว่า “ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แบรนด์ซุปไก่สกัดเดินหน้าทำหน้าที่เป็นตัวช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ขับขี่ ภายใต้โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ‘สมองล้าอย่าขับ พักดื่มแบรนด์’ ที่มุ่งเน้นลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถทางไกลในช่วงเทศกาลสำคัญของประเทศ"

เนื่องจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 7 วันอันตรายของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ระบุยอดสะสมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีนั้นสูงถึง 2,055 ครั้ง สะท้อนให้เห็นว่าอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลยังคงอยู่ในระดับที่สูง โดยมีความอ่อนล้าในการขับขี่ระยะไกลเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ด้วยเหตุนี้ แบรนด์ซุปไก่สกัดจึงมุ่งมั่นสานต่อโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศรวมแล้วกว่า 1.8 ล้านขวด เพื่อร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ สร้างความตระหนักรู้เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย และส่งเสริมความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทาง

สะท้อนค่านิยมองค์กรเรื่อง ‘การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม’ (Giving Back to Society) ควบคู่กับการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนน สำหรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 แบรนด์ซุปไก่สกัดได้ร่วมมือกับ ‘กองบังคับการตำรวจทางหลวง’ ‘กองบังคับการตำรวจจราจร’ และ ‘ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่’ เดินหน้าสานต่อโครงการฯ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมทางร่างกายก่อนการเดินทาง และไม่ฝืนขับทางไกลเมื่อรู้สึกอ่อนล้า พร้อมมอบแบรนด์ซุปไก่สกัดที่มีคุณประโยชน์จากคาร์โนซีนและวิตามินบี 12 ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของสมองและระบบประสาท จำนวน 45,000 ขวด ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ต้องขับขี่ทางไกลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2569 ผ่านจุดบริการประชาชนบนเส้นทางสายหลักทั่วประเทศ 

แบ่งเป็นจุดบริการประชาชนบนทางหลวงสายหลัก 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 5 (เชียงใหม่) จุดที่ 2 สถานีตำรวจทางหลวง 6กองกำกับการ 1 (ชัยนาท-สิงห์บุรี) จุดที่ 3 สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 8 อ่อนนุช ลาดกระบัง (จุดพักรถมอเตอร์เวย์บางปะกงฉะเชิงเทรา-ชลบุรี) และจุดที่ 4 สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 2 (เพชรบุรี) สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 2 (สมุทรสงคราม) และจุดกองบังคับการตำรวจจราจร 2 จุด ได้แก่ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักร และสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จุดพักข้างทางขาออก ทางด่วนเฉลิมมหานคร (สุขุมวิท ซอย 64 แยก 8) พระโขนง-บางนา นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ตามสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ สวนสัตว์เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ แบรนด์ยังผนึกกำลังพันธมิตรค้าปลีกชั้นนำ ได้แก่ เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) Jiffy (จิฟฟี่), บิ๊กซี มินิ (mini BigC)
จัดโปรโมชันพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถแวะซื้อในราคาที่คุ้มค่า และเตรียมความพร้อมก่อนขับขี่ทางไกลได้ตลอดเส้นทาง โดยร่วมกับเซเว่น อีเลฟเว่น จัดโปรโมชันซุปไก่สกัดขนาด 70 มล. (ยกเว้นสูตรสมุนไพร /แบรนด์โกลด์) ลดอย่างแรง 2 ขวด ราคา 97 บาท (จากปกติ 120 บาท) ระหว่างวันที่ 16-22 เมษายน พร้อมโปรโมชันต่อเนื่องสำหรับซุปไก่สกัดขนาด 70 มล. (ยกเว้นสูตรสมุนไพร / แบรนด์โกลด์) 2 ขวด ราคา 103 บาท (จากปกติ 120 บาท) ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 23 เมษายน ขณะเดียวกัน Jiffy จัดโปรโมชันซุปไก่สกัด 70 มล. 2 ขวด ราคา 110 บาท (จากปกติ 120 บาท) และเมื่อเติมน้ำมันครบ 500 บาท แลกซื้อท้ายใบเสร็จเหลือ 2 ขวด ราคา 100 บาท ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน สำหรับบิ๊กซี มินิ จัดโปรโมชันสำหรับซุปไก่สกัดขนาด 70 มล. ซื้อ 2 ขวด ในราคา 97 บาท (จากปกติ 120 บาท) ระหว่างวันที่ 9–15 เมษายน ความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงความตั้งใจของแบรนด์ในการขยายช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วประเทศสามารถเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางช่วงสงกรานต์ได้อย่างสะดวกและคุ้มค่ายิ่งขึ้น”


พลตำรวจตรี พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวว่า “จากรายงานสรุปตัวเลขภาพรวมการเดินทาง
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา โดยกระทรวงคมนาคม พบว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์
มีปริมาณรถยนต์เข้า–ออกกรุงเทพมหานคร บนทางหลวงสายหลัก 11 เส้นทาง รวมกว่า 6.8 ล้านคัน สะท้อนถึงการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวของประชาชนที่หนาแน่นทั่วประเทศ 

ในปีนี้ ตำรวจทางหลวงจึงได้เตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น โดยเพิ่มจุดบริการประชาชนและจุดพักรถบนเส้นทางสายหลักให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการเฝ้าระวังและคุมเข้มจุดเสี่ยงอุบัติเหตุอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับความปลอดภัยตลอดเส้นทาง พร้อมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่หยุดพักเมื่อเดินทางไกลและหลีกเลี่ยงการฝืนขับเมื่อมีอาการอ่อนล้า เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ภายใต้แนวคิด ‘ขับไกลอย่างมั่นใจ เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง’ โดยได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ซุปไก่สกัด ภายใต้โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ‘สมองล้าอย่าขับ พักดื่มแบรนด์’เพื่อร่วมสร้างการตระหนักรู้เรื่องอาการเหนื่อยล้าระหว่างขับรถ และส่งเสริมความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทาง

ทั้งนี้ ตำรวจทางหลวงขอย้ำเจตนารมณ์ในการ ‘เคียงข้างทุกการเดินทางปลอดภัยของคนไทย’ และพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24 ชั่วโมง ผ่านสายด่วน 1193”

พลตำรวจตรี ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผู้บังคับการตำรวจจราจร กล่าวว่า “ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ตำรวจจราจรได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน โดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างครอบคลุม ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเส้นทางสายหลักที่เชื่อมต่อจังหวัดโดยรอบ เพื่อรองรับปริมาณรถที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมคุมเข้มพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุ บริหารจัดการสัญญาณไฟจราจร และจัดเส้นทางเบี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในช่วงการเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครหลังวันหยุดยาว เพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างคล่องตัว ปลอดภัย และลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด 

ขณะเดียวกัน เรายังคงเดินหน้าสนับสนุนการรณรงค์โครงการ ‘สมองล้าอย่าขับ พักดื่มแบรนด์’ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความสำคัญของการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ฝืนขับเมื่อร่างกายอ่อนล้า และรักษาความตื่นตัวตลอดเส้นทาง เพราะความปลอดภัยบนท้องถนนเริ่มต้นที่ตัวผู้ขับ ทั้งนี้ ตำรวจจราจรได้ผนึกความร่วมมือกับแบรนด์ซุปไก่สกัด ลงพื้นที่ตามจุดพักรถและสถานีบริการน้ำมันในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัด ซึ่งเป็นตัวช่วยเสริมความพร้อมก่อนออกเดินทางแก่ผู้ขับขี่ ตอกย้ำแนวคิด ‘ความปลอดภัยเริ่มที่ตัวผู้ขับ’ มุ่งลดความเสี่ยงบนท้องถนน และสร้างบรรยากาศการเดินทางที่ปลอดภัยและอุ่นใจสำหรับประชาชนทุกคนตลอดช่วงเทศกาลนี้”

พร้อมกันนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแนะนำและเชิญชวนให้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “POLICE CARE” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแบบ One Stop Service ทางออนไลน์ ที่สามารถให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับบริการต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดใช้งานแอปพลิเคชัน “POLICE CARE” ได้แล้วทั้งระบบ Android และ iOS ผ่านทาง App Store และ Google Play หรือสแกน QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ





















"แบรนด์ซุปไก่สกัด" สานต่อโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 'สมองล้าอย่าขับ พักดื่มแบรนด์' รับเทศกาลสงกรานต์ 2569
“แบรนด์ซุปไก่สกัด” สานต่อโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ‘สมองล้าอย่าขับ พักดื่มแบรนด์’ รับเทศกาลสงกรานต์ 2569
“แบรนด์ซุปไก่สกัด” สานต่อโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ‘สมองล้าอย่าขับ พักดื่มแบรนด์’ รับเทศกาลสงกรานต์ 2569
“แบรนด์ซุปไก่สกัด” สานต่อโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ‘สมองล้าอย่าขับ พักดื่มแบรนด์’ รับเทศกาลสงกรานต์ 2569
“แบรนด์ซุปไก่สกัด” สานต่อโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ‘สมองล้าอย่าขับ พักดื่มแบรนด์’ รับเทศกาลสงกรานต์ 2569
