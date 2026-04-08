ธุรกิจอาหารชื่อดัง “ไข่หวานบ้านซูชิ” ปรับกลยุทธ์ ขานรับแนวเคจฟรี (ระบบการเลี้ยงไก่แบบไม่ขังกรง) ประกาศปรับกลยุทธ ทยอยเปลี่ยนทุกเมนู / ทุกสาขา ภายในปี 2030

ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร “ไข่หวานบ้านซูชิ” รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคม ตอกย้ำการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ ไข่ จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรงตับ (Cage-Free Eggs) 100% ในทุกเมนูและทุกสาขา โดยตั้งเป้าหมายดังกล่าวให้สมบูรณ์ ภายในปี 2030
การประกาศครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยตรงจากเจ้าของกิจการ ที่มองว่าจริยธรรมในห่วงโซ่อุปทานไม่ใช่เพียงความรับผิดชอบต่อสังคม หากแต่เป็นแก่นกลางของแบรนด์ที่มีคำว่า "ไข่หวาน" เป็นหัวใจของทุกจาน
"ชื่อของเราบอกอยู่แล้วว่าเราให้ความสำคัญกับไข่มากแค่ไหน เราจึงไม่อาจมองข้ามที่มาของมัน แม่ไก่ที่มีความสุข ย่อมให้ไข่ที่ดีกว่า และนั่นคือสิ่งที่เราอยากส่งต่อให้ลูกค้าทุกคน" นายสุรพงศ์ สุทธิกุญชร General Manager ไข่หวานบ้านซูชิ กล่าว
ทั้งนี้ไข่หวานบ้านซูชิได้ตั้งใจที่จะวางแผนการดำเนินงานสู่การเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นระบบร่วมกับบริษัท คะตะลิสต์ จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยคาดว่าจะเริ่มจากการคัดเลือกฟาร์มที่ได้มาตรฐานการเลี้ยงแบบ เคจฟรีหรือระบบการเลี้ยงไก่แบบไม่ขังกรง โดยจะทยอยปรับสัดส่วนการใช้เคจฟรีในแต่ละสาขา และบังคับใช้มาตรฐานเดียวกันทุกสาขาทั่วประเทศ ก่อนจะประกาศความสำเร็จ 100% ภายในปี 2030
แนวทางนี้สอดคล้องกับกระแสของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสนใจในเรื่องของ ที่มาของวัตถุดิบ ความโปร่งใส และเทรนด์การรักสุขภาพ สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทางแบรนด์ที่พร้อมที่จะลงทุนในวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมนอกจากนี้ ไข่หวานบ้านซูชิ ยังได้รับ ใบประกาศเกียรติคุณ จาก บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคม มอบโดยคุณพรชัย ศรีสุนทรไท รองผอ.บ.คะตะลิสต์ วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นเครื่องยืนยันถึงพันธะสัญญาดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
การได้รับใบประกาศในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าไข่หวานบ้านซูชิไม่ได้เพียงแค่ประกาศเจตนารมณ์ หากแต่ได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องสวัสดิภาพสัตว์และความยั่งยืนในประเทศไทยโดยตรง