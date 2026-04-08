“สีหศักดิ์” แจ้งข่าวเศร้า 3 ลูกเรือมยุรีนารีเสียชีวิตแล้ว เหตุเรือถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ

รมว.ต่างประเทศเผยได้รับการยืนยันลูกเรือไทย 3 คนบนเรือมยุรีนารีที่ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซเสียชีวิตแล้ว พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัว เตรียมเดินทางเยือนโอมาน 15-16 เม.ย.หาแนวทางให้เรือไทยที่เหลือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย
วันนี้(8 เม.ย.) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับการยืนยันแล้วว่าลูกเรือชาวไทย 3 รายบนเรือมยุรีนารี เสียชีวิตแล้ว หลังเรือถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
นายสีหศักดิ์กล่าวระหว่างการแถลงข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศว่า “ในที่สุดเราก็ทราบว่าลูกเรือทั้ง 3 คนที่ยังอยู่บนเรือได้เสียชีวิตแล้ว เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง” พร้อมแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิต
นายสีหศักดิ์ระบุว่า ความรุนแรงของสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอล กับอิหร่าน ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะกรณีที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้การโจมตี ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลก ส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นและเข้าถึงได้ยากมากขึ้น
“ความรุนแรงของสงครามสร้างความเสียหายอย่างมาก ไม่เฉพาะกับอิหร่านหรือประเทศในภูมิภาค แต่ยังลุกลามไปยังประเทศอื่น ๆ นอกภูมิภาคด้วย” นายสีหศักดิ์กล่าว
นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศโอมาน ระหว่างวันที่ 15-16 เมษายนนี้ เพื่อขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทย รวมถึงหารือแนวทางประสานงานเพื่อให้เรือไทยที่เหลือสามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย
นายสีหศักดิ์ยังกล่าวถึงข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว 2 สัปดาห์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านว่า ไทยรู้สึกยินดีและหวังว่าจะนำไปสู่การเจรจาที่จริงจังและจริงใจ เพื่อปูทางสู่การหยุดยิงอย่างยั่งยืนและสันติภาพในระยะยาว แต่ยอมรับว่าสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูง พร้อมเรียกร้องให้คนไทยในพื้นที่เสี่ยงในตะวันออกกลางเร่งเดินทางกลับประเทศโดยเร็ว และสามารถติดต่อสถานทูตไทยเพื่อขอความช่วยเหลือได้ โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ในกรณีจำเป็น