‘บางจาก’ เสริมความแกร่งพลังงาน! เรือน้ำมันดิบ 7 แสนบาร์เรลถึงไทยปลอดภัย เผยสต็อกสำรองผลิตได้นาน 2 เดือน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จในการจัดหาน้ำมันดิบ ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวน ล่าสุดเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่จากตะวันออกกลางเดินทางถึงท่าเรือโรงกลั่นศรีราชาแล้ว ย้ำความเชื่อมั่นมีน้ำมันสำรองเพียงพอต่อการผลิตต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 7 เม.ย. มีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันดิบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาพลังงานของบางจากฯ ได้เดินทางถึงท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นที่เรียบร้อย โดยเรือลำดังกล่าวบรรทุกน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตในตะวันออกกลางปริมาณกว่า 700,000 บาร์เรล และสามารถเดินทางผ่านทางเรือช่วง “ช่องแคบฮอร์มุซ” ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญได้อย่างปลอดภัย
การนำเข้าน้ำมันล็อตใหญ่ในครั้งนี้ จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นทันที เพื่อรักษาเสถียรภาพการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมอย่างไม่ขาดสาย โดยทางบางจากฯ ระบุว่า
โรงกลั่นทั้ง 2 แห่ง (พระโขนง และ ศรีราชา) ยังคงดำเนินการผลิตตามแผนงานที่วางไว้ ปัจจุบันมีเพียงพอที่จะรองรับการผลิตได้นานประมาณ 2 เดือน
แม้การขนส่งจะเป็นไปตามแผน แต่ทางบริษัทฯ ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ความผันผวนของราคาและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการด้านพลังงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ พร้อมให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่าจะมีผลิตภัณฑ์พลังงานใช้งานอย่างต่อเนื่องในทุกสภาวการณ์