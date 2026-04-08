ลุงต่างชาติไหวพริบเลิศ!! ยืนคุมเชิงปกป้องสาวไทยจากชายชุดดำปริศนาริมถนนสาทรจนปลอดภัย

โลกโซเชียลแห่แชร์นาทีประทับใจ 2 หนุ่มต่างชาติโชว์ไหวพริบยอดเยี่ยม เข้าคุมเชิงช่วยสาวไทยหลังถูกชายปริศนาพยายามดักฉุดแขนย่านสาทร ชาวเน็ตยกนิ้วชม “สังเกตการณ์ดีเยี่ยม” จนปลอดภัยทั้งกายและใจ
เมื่อวันที่ 7 เม.ย. เพจ “พระราม3 ต้องรอด” ได้ออกมาโพสต์ชื่นชม 2 หนุ่มต่างชาติ ช่วยยืนดักคุมเชิงชายปริศนาชุดดำ หลังพยายามฉุดแขนหญิงสาวบริเวณริมถนนสาทร
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “เตือนภัย เส้นสาทร ลักษณะเหมือนคนวิกลจริต เดินไปจับแขนเด็กผญ.และวิ่งไปยืนดักหน้า โชคดีมีพลเมืองดีเป็นต่างชาติคุมเชิงให้น้องผญ.เดินไปจนปลอดภัย (ปากซอยถนนปั้น)“
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแห่ชื่นชมไหวพริบที่ดีมากของชายชาวต่างชาติ เช่น ลุงต่างชาติน่ารักมากอะ แกสังเกตเห็นท่าทางน้องเดินหวาดๆ แกเดินไปยืนข้างหน้าไอ้บ้านั่นแถมหันหน้ามองตามน้องจนน้องเดินพ้นไปเลย นับถือน้ำใจลุงค่ะ , ขอชื่นชมขอบคุณน้ำใจผชต่างชาติสองคนนี้นะที่ปกป้องความปลอดภัยแก่สาวไทยคุณคือฮี่โร่อีกคนที่สังคมต้องการนะคะ