หนุ่มจัดเต็มใส่ "ชุดลายพราง" ไปเกณฑ์ทหาร สุดท้ายจับได้ "ใบแดง" ถึงกับทรุดลงไปกองกับพื้น (ชมคลิป)

กลายเป็นไวรัลเรียกรอยยิ้ม เมื่อหนุ่มแต่งชุดลายพรางจัดเต็มมาเกณฑ์ทหาร แต่พอจับได้ “ใบแดง” ถึงกับเข่าอ่อนทรุดฮวบกลางหอประชุม ทำทั้งเจ้าหน้าที่และชาวเน็ตทั้งเอ็นดูทั้งขำ แซวสนั่น “ชุดพร้อม แต่ใจยังไม่พร้อม
วันนี้ (8 เม.ย.) กลายเป็นสีสันและเรื่องราวสุดฮือฮาบนโลกโซเชียล เมื่อผู้ใช้ TikTok บัญชี AdeMovies ได้โพสต์คลิปบรรยากาศการตรวจเลือกทหารกองเกินในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเผยให้เห็นชายหนุ่มรายหนึ่งที่สร้างความสะดุดตาตั้งแต่เริ่มงาน โดยชายหนุ่มคนดังกล่าวมาในชุด "ลายพรางทหาร" แบบจัดเต็ม ตั้งแต่เสื้อ กางเกง ไปจนถึงรองเท้าคอมแบท พร้อมผ้าพันคอสีส้ม สร้างรอยยิ้มให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการตรวจเลือกคนอื่นๆ จนหลายคนแซวว่า "มาเพื่อรับตำแหน่ง" หรือ
เมื่อถึงช่วงเวลาสำคัญในการจับใบดำใบแดง ชายหนุ่มคนเดิมเดินเข้าไปที่ไหอย่างมั่นใจ แต่พอเจ้าหน้าที่ประกาศผลว่าได้ "ใบแดง" (ทหารบก ผลัด 1) ร่างกายที่ดูแข็งแรงในชุดลายพรางก็ถึงกับอ่อนแรง ทรุดฮวบลงไปนอนราบกับพื้นห้องประชุมทันที จนเจ้าหน้าที่ทหารและกู้ภัยต้องรีบเข้ามาช่วยกันประคองและปฐมพยาบาล ท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงหัวเราะปนเอ็นดูของคนในหอประชุม
ทั้งนี้ หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก บางรายแซวว่า ท่าเดินส่งชุด ชุดส่งมือ มือส่งใบแดง ,ชุดพร้อม แต่ใจยังไม่พร้อม 555 ,ถึอว่าน้องเขาทำตามคำทำนาย แต่งชุดไหนได้ชุดนั้นจริงๆ ,ราศีจับมากครับ ได้เป็นทหารสมใจชุดเลย"
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันของการเกณฑ์ทหารประจำปีที่สร้างทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่ได้รับชม
