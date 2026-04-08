พลเมืองดี(ปลอม)? แจ้งขนส่งหาว่าจงใจขูดเลขป้ายทะเบียน ทั้งที่แค่สีซีด เจ้าของรถเซ็งโดนใส่ความเตรียมเอาผิดคืน

ระวังโดนร้องเรียนเกินจริง หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เตือนเจอผู้หวังดีแจ้งขนส่งประเด็นทะเบียนซีดจาง แต่กลับให้ข้อมูลบิดเบือนว่าเจ้าของรถตั้งใจขูดตัวเลขทิ้ง ด้านเจ้าหน้าที่ขนส่งยังงงเพราะผู้แจ้งไม่ขอรับเงินรางวัลเหมือนเคสปกติ เจ้าของรถย้ำทำความดีได้แต่อย่าปรักปรำผู้อื่น เตรียมใช้กล้องวงจรปิดกู้ศักดิ์ศรีฟ้องกลับฐานให้ข้อมูลเท็จ
เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ออกมาโพสต์ข้อความ ได้รับหนังสือจากกรมขนส่งให้ไปชี้แจงเรื่อง "ทะเบียนรถซีดจาง" ซึ่งเจ้าตัวยอมรับและไปดำเนินการเสียค่าปรับพร้อมขอป้ายใหม่ทันที สิ่งที่ยอมรับไม่ได้คือ ผู้แจ้งไม่ได้แจ้งตามจริงว่าทะเบียนซีดตามกาลเวลา แต่กลับ "ใส่ความ" ว่าเจ้าของรถ จงใจขูดเลขทะเบียนออก เพื่อพรางตัวเลข เจ้าหน้าที่ขนส่งเองก็แปลกใจ เพราะผู้แจ้งรายนี้เป็นหน้าใหม่ และ ไม่ขอรับเงินส่วนแบ่งรางวัล นำจับเหมือนพวกขาประจำ (ที่แจ้งรถควันดำหรือแต่งซิ่ง) ทำให้ดูเหมือนจงใจกลั่นแกล้งหรือใส่ร้ายกันมากกว่า เจ้าของรถเตือนว่า บริเวณที่ถูกแอบถ่าย (สี่แยกแสงตะวัน) มีกล้องวงจรปิด การให้ข้อมูลเท็จเพื่อปรักปรำผู้อื่นอาจนำไปสู่การ ฟ้องร้องข้อหาหมิ่นประมาท ได้ ทั้งนี้ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“ผู้หวังดี (หรือไม่) มีเยอะนะ
ได้รับหนังสือจาก กรมขนส่ง ให้ไปชี้แจง และเสียค่าปรับ อันนี้พอรับได้ และถือโอกาสไปทำเรื่อง ขอเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่เลย
แต่….ที่มันไม่ถูกต้อง และที่รับไม่ได้คือ การแจ้งเรื่องของบุคคลนี้ ต่อกรมขนส่ง ว่า
ทะเบียนรถซีดจาง เพราะ เจ้าของรถ จงใจขูดเลขทะเบียนออกทั้งหมด จงใจให้มองไม่เห็นเลขทะเบียนรถ คือ ใครอยากจะทำแบบนั้นกันคร้า
บุคคลที่แจ้ง เป็นหน้าใหม่จร้า ไม่ขอส่วนแบ่ง และรางวัลใดๆ จาก กรมขนส่งด้วย ซึ่ง จนท.ก็งงกับเคสนี้ เรื่องเหตุผลที่ส่งมามันแรงนะ ไม่ใช่กรณีแจ้งเหตุปกติ เหมือนใส่ความกัน
(ปกติ จะมีขาประจำ ที่ส่งเรื่อง ล้อใหญ่กว่าตัวถัง ควันรถดำ รถพ่วง ฯลฯ จะเรียกส่วนแบ่งจากกรมขนส่ง เป็นรางวัลในการแจ้ง เหมือนทำเป็นอาชีพแบบหนึ่งเลยล่ะ)
การส่งเรื่องทะเบียนรถคนอื่นซีดจาง เป็นการทำความดีแหละ แต่การปรับปรำผู้อื่นแบบนี้ เป็นความชั่วร้ายที่สุดนะ ไม่แน่ใจว่า ผู้แจ้งมีความตั้งใจอะไรกันแน่
ดีที่พอมีคนรู้จัก อย่างลืมนะว่า สี่แยกแสงตะวัน มีกล้องวงจรปิด และการให้ข้อมูลเท็จ ฟ้องร้องหมิ่นประมาทได้ นะ
ตอนนี้ ทำเรื่องเสียค่าปรับ และยื่นขอป้ายทะเบียนใหม่ เรียบร้อยแล้ว รอ 15 วัน
หวังว่า ไม่ต้องพบเจอผู้หวังดีประเภทนี้อีกนะ“