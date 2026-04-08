“สุชาติ ชมกลิ่น” สั่งฟันไม่เลี้ยง ลูกจ้าง อช.เขาแหลม "ติดตราปลอม" ขนสแกมเมอร์จีน

กรมอุทยานฯ ร่อนแจงปมฉาว ลูกจ้างหัวใสปลอมรถราชการตบตาเจ้าหน้าที่ ลอบขนแรงงานเถื่อน–แก๊งสแกมเมอร์ข้ามแดน ด้าน “สุชาติ ชมกลิ่น” สั่งฟันไม่เลี้ยง ไล่ออก-ขึ้นแบล็กลิสต์ตลอดชีวิต พร้อมขยายผลถึงต้นตอ ลั่นเอาผิดถึงที่สุด หากพบเอี่ยวทั้งวินัยร้ายแรงและคดีอาญา
วันนี้ (8 เม.ย.) เพจ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” ได้โพสต์ชี้แจงประเด็นร้อนเมื่อลูกจ้างอุทยานฯ หัวใส ดัดแปลงรถส่วนตัวติดตราสัญลักษณ์ราชการ หวังตบตาเจ้าหน้าที่เพื่อขนแรงงานเถื่อนและแก๊งสแกมเมอร์ข้ามพรมแดน ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งดำเนินการเด็ดขาด ลั่น ยอมรับไม่ได้ โดยเหตุเกิดด่านตรวจสามแยกทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 พบผู้ต้องหา คือ นายสาธิต (สงวนนามสกุล) ลูกจ้างจ้างเหมา อุทยานแห่งชาติเขาแหลม มีพฤติการณ์นำรถกระบะ Toyota Hilux Vigo สีดำส่วนตัว มาติดตราสัญลักษณ์กรมอุทยานฯ และตราโลหะกระทรวงฯ เพื่ออำพรางตัวขณะลักลอบขนชาวจีนเข้าเมืองผิดกฎหมาย
โดยการลงโทษ คือ ไล่ออกทันที ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน และ Blacklist ห้ามกลับเข้าทำงานในหน่วยงานสังกัดกรมอุทยานฯ ตลอดชีวิต พร้อมแจ้งข้อหาเพิ่ม ฐาน "ปลอมและเลียนแบบเครื่องหมายราชการ"
"สุชาติ ชมกลิ่น" สั่งขยายผลถึงต้นตอ
โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทส. เน้นย้ำว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่ที่ตั้งใจทำงานอย่างมาก หากการสอบสวนพบว่ามีข้าราชการหรือหัวหน้าหน่วยคนใดเกี่ยวข้อง บงการ หรือรับผลประโยชน์ จะต้องถูกลงโทษ "วินัยร้ายแรงและคดีอาญาถึงที่สุด" โดยไม่มีข้อยกเว้น
"ผมจะไม่ยอมให้คนเพียงไม่กี่คนมาทำให้เกียรติยศและชื่อเสียงของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ต้องมัวหมอง การใช้ตราราชการไปทำผิดคือเรื่องที่ยอมรับไม่ได้" สุชาติ ชมกลิ่น (รมว.ทส.)
ด้านนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานฯ เผยว่าได้รับรายงานว่าผู้ต้องหาอ้างทำตามคำสั่งหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเรื่องนี้จะมีการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา หากพบมูลความจริงตามที่อ้าง พร้อมเชือดไก่ให้ลิงดูเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการทำลายภาพลักษณ์ส่วนราชการอีกต่อไป