"กรณ์" เบรกดีใจ! ชี้ลดค่ากลั่น 2 บาทแค่จิ๊บจ๊อย แฉส่วนต่างจริงพุ่ง 18 บาท จี้รัฐอย่าปล่อย ปชช. แบกภาระฝ่ายเดียว

"กรณ์ จาติกวณิช" โพสต์แรงถึงมาตรการลดราคาน้ำมันล่าสุด ชี้ลดค่าการกลั่น 2 บาท "ไม่ทันเกม" ราคาตลาดโลกที่พุ่งไปไกล พร้อมเปิด 5 จุดบอดที่รัฐบาลยังไม่พูดความจริงกับประชาชน ทั้งเรื่องต้นทุนที่แท้จริงและการเก็บภาษีที่ซ้ำเติมคนไทย
วันนี้ (8 เม.ย.) กรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาโพสต์ข้อความในประเด็น แม้การที่ รมว.พลังงาน (นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์) เจรจาลดค่าการกลั่นลง 2 บาทจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่มีข้อสังเกตว่ามาตรการนี้ "ยังไม่เพียงพอและขาดความชัดเจน" ชี้ รัฐบาลและภาคธุรกิจควรมีความชัดเจนและร่วมมือกันแบ่งเบาภาระมากกว่านี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและยั่งยืนต่อประชาชน ไม่ใช่ให้ประชาชนแบกรับภาระเพียงฝ่ายเดียว โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“เมื่อวานที่ รมว.พลังงาน เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ แถลงหลังการหารือกับโรงกลั่น ผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับ สะท้อนว่ารัฐเริ่มเห็นปัญหา และพยายามเข้ามาดูแลสถานการณ์ แต่ต้องเรียนตามตรงว่า มาตรการลดค่าการกลั่น 2 บาทนี้ยังไม่เพียงพอ และมีความคลุมเครือในแง่หลักธรรมาภิบาล
1. การกำหนดให้ลด 2 บาท เป็นการ #อิงกับระดับราคาเดือนที่แล้ว ในขณะที่ราคาวันนี้ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก (คุณเอกนัฏคำนวณจากค่าการกลั่นเดือนที่แล้วที่ประมาณ 7 บาท ในขณะที่ล่าสุดวันนี้ขึ้นไปถึง 18.16 บาท) ดังนั้นการลดลง 2 บาท ยังไม่สอดคล้องกับระดับราคาปัจจุบัน พูดง่ายๆ คือ กว่ารัฐบาลจะปรับสูตรลดราคาอีกครั้ง ประชาชนก็จะต้องจ่ายในราคาที่สูงเกินควรไปแล้ว โดยไม่มีกลไกในการในการการชดเชยย้อนหลังกับส่วนที่จ่ายเกินไป
2. ที่ยังขาดความชัดเจน คือ #ต้นทุนที่แท้จริง ของโครงสร้างราคาน้ำมันอยู่ที่ระดับใด ขณะนี้คณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (คตร.) ได้ข้อสรุปแล้วหรือยัง? และจะมีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบเมื่อใด?
3. ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังคงจัดเก็บ #ภาษีสรรพสามิต ในอัตราเดิม ซึ่งส่วนนี้เป็นภาระต่อประชาชนที่รัฐบาลควรรับผิดชอบเองทันที ซึ่งหากดำเนินการควบคู่กัน จะช่วยลดภาระของกองทุนน้ำมันได้อย่างมาก และลดความจำเป็นในการก่อหนี้เพิ่มเติมในอนาคต
4. รัฐบาลปฏิเสธแนวคิดเรื่อง #ภาษีลาภลอย โดยท่านรองนายกฯ ปกรณ์ นิลประพันธ์ ได้สัมภาษณ์ว่า “ลาภลอยไม่มีอยู่จริง” แต่แล้วท่านปกรณ์ก็ยังยืนยันวิธีการขอเงินบริจาคจากโรงกลั่น ซึ่งเคยพิสูจน์มาแล้วว่าหละหลวมและขาดกฎหมายรองรับ
5. ผมมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการใช้พรก. แก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนนํ้ามันเชิ้อเพลิง พ.ศ. 2516 อาจจะถูกท้าทายว่าเป็นการใช้อำนาจเกินกฎหมาย เพราะกฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อให้อำนาจรัฐบาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้ามัน และไม่มีมาตราใดที่กำหนดอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลกำหนดราคาให้กับโรงกลั่นได้ (รัฐบาลมีอำนาจแน่นอน แต่อาจไม่ใช่ด้วยกฎหมายฉบับนี้) ตามรายงานข่าว เมื่อวานนี้รัฐมนตรีเอกนัฏได้เชิญ 6 โรงกลั่นเข้าร่วมประชุม แต่มีบางรายไม่เข้า หากมีการ #ท้าทายเรื่องการใช้กฎหมาย อาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายเพิ่มเติม
ผมเห็นว่าประเด็นทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรร่วมกันคิดหาทางออก หลักสำคัญของประชาธิปัตย์ตลอดมาคือ ประชาชนไม่ควรเป็นผู้แบกรับภาระอยู่ฝ่ายเดียว ในขณะที่ภาครัฐและภาคธุรกิจยังมีศักยภาพที่จะร่วมกันแบ่งเบาได้มากกว่านี้
ท่าทีล่าสุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ยังจำเป็นต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและยั่งยืนมากขึ้นครับ“