เปิดอาณาจักรนรก! "อนุวัต" แฉพิกัดลับ "โอเสม็ด" ศูนย์สแกมเมอร์ครบวงจร มีทั้งเลานจ์หรูยันห้องทรมาน

พล.อ.อ.ประภาส" พาสื่อเจาะลึกฐานปฏิบัติการอาชญากรรมข้ามชาติช่องจอม ตะลึงพบห้องขังใต้ดินสภาพสุดเวทนา มีเพียงขวดน้ำไว้ปัสสาวะและอุปกรณ์ทรมานสำหรับสแกมเมอร์ที่สอบตก แฉแผนประทุษกรรมทำงานเป็นระบบ แบ่งโซนที่พัก-ที่เที่ยว-ที่กักขัง ชัดเจน
วันนี้ (8 เม.ย.) เพจ “อนุวัต จัดให้” โพสต์ภาพเปิดอาณาจักรสแกมเมอร์ โอเสม็ดกัมพูชา ที่ใช้หลอกคนทั่วโลก เป็นศูนย์ครบวงจร ห้องหลอกลวง โรงพยาบาล ห้องคาราโอเกะ อาบอบนวดและห้องทรมาน
รายงานว่า พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย – กัมพูชา (JIC) พาสื่อมวลชน ทั้งสื่อไทย และต่างประเทศ ลงพื้นที่ศูนย์สแกม อาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติ ในพื้นที่ช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ สถานที่ทหารไทยได้เข้าควบคุม และวางรั้วลวดหนามใกล้กับช่องจอม
ภายในเป็นอาณาจักร พื้นที่มีอาคารกว่า 160 หลัง แบ่งโซนออกเป็น A ถึง G...
ด้านในอาคารยังพบเอกสารต่างๆ ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับบทสนทนา พูดตามสคริปต์ที่จัดเตรียมไว้ ทุกภาษา แต่ละห้องในอาคารจะมีโต๊ะทำงาน, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์
ยังพบห้อง คุมขัง ของสแกมเมอร์ที่ไม่สามารถทำยอดให้เข้าเป้าได้ ต้องถูกนำตัวมาคุมขัง ซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินของพื้นที่โซน E มีจำนวน 12 ห้อง มีอุปกรณ์ทรมาน มีเพียงขวดน้ำเล็กๆ ที่เอาไว้สำหรับปัสสาวะ พร้อมกับมีการติดกล้องวงจรปิด เพื่อติดตามพฤติกรรมความเคลื่อนไหวตลอดเวลาอยู่ภายในห้อง